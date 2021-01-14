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Теперь февраль: Минск и ENSREG готовят визит европейских экспертов на АЭС

14.01.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв - Sputnik. Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор) и Европейская группа регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) обсуждают визит европейских экспертов на БелАЭС, который может состояться в феврале.

Эксперты ENSREG должны были приехать в Беларусь еще 16-18 декабря, однако визит не состоялся.

"С ENSREG идет обсуждение вопросов подготовки визита экспертов на Белорусскую АЭС в феврале текущего года", - сообщили журналистам в Госатомнадзоре.

Данный визит готовится в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС.

Там отметили, что более точная информация по теме визита будет известна позднее. 

© Sputnik
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Европейские эксперты не приехали в Беларусь в середине декабря. Тогда они планировали посетить площадку строительства БелАЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году. После в Минэнерго республики заявили, что, несмотря на отмену визита, Минск готов продолжить взаимодействие с экспертами ENSREG.

Строительство АЭС в Беларуси ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт.

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Теги: Минск
 
 
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Несмотря на то, что европейские эксперты не приехали в середине декабря, Минск готов продолжать сотрудничество с ENSREG.
 
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