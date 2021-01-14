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Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из комедии "Один дома 2"
14.01.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв – Sputnik. Американский актер Маколей Калкин, который исполнил главную роль в двух частях комедии "Один дома", поддержал идею отредактировать вторую серию фильма, убрав из нее президента США Дональда Трампа.
Один из пользователей Twitter на своей странице опубликовал отрывок из фильма, в котором в сцене в фойе отеля нет главы государства. Этот твит актер прокомментировал: "Браво!", а затем поддержал другого пользователя, предложившего создать соответствующую петицию.
Сейчас пользователи соцсети предлагают варианты замены Трампа: на его месте они видят актера Киану Ривза и избранного президента Джо Байдена.
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Сейчас пользователи соцсети предлагают варианты замены Трампа: на его месте они видят актера Киану Ривза и избранного президента Джо Байдена.
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