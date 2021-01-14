﻿ Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из комедии "Один дома 2". 21.by
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Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из комедии "Один дома 2"

14.01.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Американский актер Маколей Калкин, который исполнил главную роль в двух частях комедии "Один дома", поддержал идею отредактировать вторую серию фильма, убрав из нее президента США Дональда Трампа.

Один из пользователей Twitter на своей странице опубликовал отрывок из фильма, в котором в сцене в фойе отеля нет главы государства. Этот твит актер прокомментировал: "Браво!", а затем поддержал другого пользователя, предложившего создать соответствующую петицию.

Сейчас пользователи соцсети предлагают варианты замены Трампа: на его месте они видят актера Киану Ривза и избранного президента Джо Байдена.

Как ранее сообщал Sputnik, глава ЛДПР Владимир Жириновский выразил готовность заменить Трампа собой в фильме "Один дома 2". Он отметил, что во время съемок картины делегация партии как раз находилась в Нью-Йорке.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас пользователи соцсети предлагают варианты замены Трампа: на его месте они видят актера Киану Ривза и избранного президента Джо Байдена.
 
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