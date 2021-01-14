Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Американский актер Маколей Калкин, который исполнил главную роль в двух частях комедии "Один дома", поддержал идею отредактировать вторую серию фильма, убрав из нее президента США Дональда Трампа.

Один из пользователей Twitter на своей странице опубликовал отрывок из фильма, в котором в сцене в фойе отеля нет главы государства. Этот твит актер прокомментировал: "Браво!", а затем поддержал другого пользователя, предложившего создать соответствующую петицию.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

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petition to digitally replace trump in ‘home alone 2’ with 40-year-old macaulay culkin — rae ⚔️ (@rachellobaugh) January 10, 2021

Сейчас пользователи соцсети предлагают варианты замены Трампа: на его месте они видят актера Киану Ривза и избранного президента Джо Байдена.

Как ранее сообщал Sputnik, глава ЛДПР Владимир Жириновский выразил готовность заменить Трампа собой в фильме "Один дома 2". Он отметил, что во время съемок картины делегация партии как раз находилась в Нью-Йорке.