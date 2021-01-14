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Аналитик рассказал о трех вариантах будущего для Лукашенко

14.01.2021 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический кризис в Беларуси зашел в тупик. Люди, вышедшие на улицы, не могут добиться перемен, но и власти не могут задавить протест.

Какой выход существует из этого положения, обсуждают на телеканале Белсат ведущий «Размовы» Владимир Мацкевич и аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Разрешения политического кризиса в Беларуси, который бы устроил всех, просто не существует. Между тем, пока власти отказываются слышать голос граждан, государство находится в максимально уязвимом, хрупком состоянии.

«Система кажется сильной, стабильной, но она хрупкая. Потрясения, под которые она просто не может адаптироваться, ведут к ее разрушению. В 2020 году такие потрясения случились: это ковид, и это в том числе развертывание политических проектов с участием в том числе и Российской Федерации, которая просто воспользовалась ситуацией частично в свою пользу. Таким образом белорусская государственная система начала сыпаться», – высказался Игорь Тышкевич.

Сможет ли система адаптироваться к новым условиям? 
 
 
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Политический кризис в Беларуси зашел в тупик. Люди, вышедшие на улицы, не могут добиться перемен, но и власти не могут задавить протест.
 
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