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«Несостоявшийся царь России» — В Польше готовят книгу о Лукашенко

14.01.2021 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В польском издательстве Czarne объявили о выходе биографии Александра Лукашенко в виде книги авторствa Малгожаты Нокунь и Анджея Бжезецкого. Называться она будет "Лукашенко. Неcостоявшийся царь России". Книга должна выйти 17 февраля.



Издатели обещают, что в книге расскажут «о бедном деревенском парне, который поднимется по лестнице политической карьеры к президентству и после двадцатого пяти лет правления услышит от толпы на улицах Минска «уходи».

В этой неофициальной биографии Александра Лукашенко также расскажут о Галине Радионовне — жене Александра Лукашенко и первой леди Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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В польском издательстве Czarne объявили о выходе биографии Александра Лукашенко в виде книги авторствa Малгожаты Нокунь и Анджея Бжезецкого. Называться она будет...
 
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