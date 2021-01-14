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«Несостоявшийся царь России» — В Польше готовят книгу о Лукашенко
Источник материала: Партизан
В польском издательстве Czarne объявили о выходе биографии Александра Лукашенко в виде книги авторствa Малгожаты Нокунь и Анджея Бжезецкого. Называться она будет "Лукашенко. Неcостоявшийся царь России". Книга должна выйти 17 февраля.
Издатели обещают, что в книге расскажут «о бедном деревенском парне, который поднимется по лестнице политической карьеры к президентству и после двадцатого пяти лет правления услышит от толпы на улицах Минска «уходи».
В этой неофициальной биографии Александра Лукашенко также расскажут о Галине Радионовне — жене Александра Лукашенко и первой леди Беларуси.
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В польском издательстве Czarne объявили о выходе биографии Александра Лукашенко в виде книги авторствa Малгожаты Нокунь и Анджея Бжезецкого. Называться она будет...
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