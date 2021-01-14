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Шок! МАЗ на переходе в Могилеве раздавил женщину

14.01.2021 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилеве под колесами грузовика погибла женщина, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает пресс-служба ГАИ Могилевской области, трагическое происшествие случилось около 11 часов утра 14 января. Водитель МАЗа, подъезжая к переходу, не обратил внимания на то, что на соседней полосе остановился микроавтобус для пропуска пешеходов. 

В результате он не снизил скорость и наехал на женщину. От полученных травм она умерла на месте происшествия.

После этого грузовик въехал на остановку общественного транспорта. К счастью там не было людей.
 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве под колесами грузовика погибла женщина, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
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