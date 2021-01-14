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Oops! Гродненский ОМОНовец заявил, "пострадавшим" его назначило руководство

14.01.2021 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно за акции протеста судят пятерых местных жителей. Их обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: 342 ("Организации и участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок") и 364 ("Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел").

Обвиняемые — братья Владимир и Юрий Седяневские (у одного трое, у другого — двое малолетних детей), директор частной фирмы Александр Якубовский (отец двоих малолетних детей), Жанна Захаркевич (мать двоих детей — 14 и 16 лет), Надежда Степанцова (мать 17-летнего парня). Все имеют высшее образование.

Пострадавшими проходят 11 сотрудников ОМОН.

Дело начато за уличную акцию в Гродно, которая состоялась 6 сентября 2020 года, пишет "Гродненская Весна".

Обвинитель — старший помощник прокурора Алина Чужиземец — ходатайствовала, чтобы потерпевшие не присутствовали на заседаниях, так как они "опасаются за свою жизнь и здоровье". На это один из адвокатов заявил, что фамилии пострадавших и так изменены, поэтому бояться им нечего. В конце концов судья Анна Леусик вызвала пострадавших, но допрос их вёлся из-за дверей совещательной комнаты за спиной судьи, чтобы не было видно. 

Первым опрашивали "Ивана Иванова". Омоновец рассказал, что шествие в Гродно шло с флагами, плакатами и выкрикивало политические лозунги. Он с коллегами был в форме с надписью "ОМОН". Милиция перекрыла шествию дорогу, и люди пытались прорвать милицейскую цепь: толкались, но не дрались. "Иванов" заявил, что его лично не били, но люди скандировали в их адрес "Фашисты!", что причинило ему моральные страдания. Обвиняемых "Иванов" не помнит и компенсацию морального вреда с них не требует.

Вторым потерпевшим был "Иван Иванов", который на вопрос адвоката заявил, что пострадавшим его определило руководство гродненского ОМОНа. Он рассказал, что получал анонимные звонки через вайбер с угрозами в свой адрес. В день, о котором идёт речь "Иван Иванов" задерживал тех, кто активно оказал неповиновение, кто стоял в сцепке и толкался. Он отметил, что телесных повреждений у него не было. С материалами уголовного дела он не знакомился. Подсудимых потерпевший не узнал. 

Омоновец "Белый" заявил, что 6 сентября никого не задерживал. Рассказал, что его кто-то в тот день бил, он чувствовал боль, но кто именно — сказать не может. Но за медпомощью не обращался. Также "Белый" заявил, что протестующие якобы распыляли газ, а омоновцы этим не занимались. Он рассказал о возникших моральных страданиях, так как были угрозы родственникам через мобильник. Однако от возмещения морального вреда он отказался. Подсудимых не опознал. 

Омоновцы "Аскерко", "Петрусенко" и "Скоробатун" дали аналогичные показания. Подсудимых не опознали и от компенсации морального вреда отказались.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно за акции протеста судят пятерых местных жителей. Их обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: 342 ("Организации и участие в групповых действиях, грубо...
 
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