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Лукашенко устраивает новогодний прием для спортсменов-"ябатек" - на это денег не жалко

14.01.2021 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 января во Дворце независимости состоится прием спортсменов у Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Tribuna.com, ссылаясь на свои источники

Начало мероприятия в 16.00.

Дресс-код для мужчин – классический костюм, для женщин – вечерние платья.

Напомним, во время новогоднего обращения Лукашенко в Дворце независимости присутствовали Соболенко, Захаров, Басков, Недосеков и некоторые другие спортивные "деятели" Беларуси. 
 
 
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16 января во Дворце независимости состоится прием спортсменов у Александра Лукашенко.
 
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