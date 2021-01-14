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Адвокат: Игорь Лосик бледный, похудел, но прекращать голодовку по-прежнему не намерен

14.01.2021 17:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Голодающий в заключении уже 31 день блогер Игорь Лосик похудел и выглядит бледным, сообщил БелаПАН его адвокат Дмитрий Лепретор.

Адвокат: Игорь Лосик бледный, похудел, но прекращать голодовку по-прежнему не намерен

Сегодня адвокат посетил подзащитного в жодинской тюрьме, чтобы ознакомить с решениями состоявшихся судов, которые не удовлетворили жалобу защиты на продление срока содержания Лосика под стражей, и обсудить дальнейшую стратегию защиты.

«Он говорит, что по состоянию здоровья чувствует себя нормально, но по внешнему виду бледный, похудел — даже на лице видно. Сдаваться и прекращать голодовку по-прежнему не намерен», — сказал Лепретор.

Вместе с адвокатом в Жодино ездила жена политзаключенного Дарья Лосик. Она передала в тюрьму воду и препарат для поддержания солевого баланса в организме «Нормогидрон».

По словам Лепретора, в последние дни корреспонденцию Лосик получает с перебоями.

«В последний раз в большом количестве письма ему передали 5 января, а за последние дни — только несколько заказных с уведомлением и телеграммы. Мы знаем о том, что ему люди пишут очень много — сотни писем. Супруге присылают фото конвертов и самих писем», — отметил Лепретор.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках).

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения.

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.

 
 
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Голодающий в заключении уже 31 день блогер Игорь Лосик похудел и выглядит бледным, сообщил БелаПАН его адвокат Дмитрий Лепретор.
 
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