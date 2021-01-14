ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Xiaomi готовит флагман с полной зарядкой без проводов за 18 минут

14.01.2021 17:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Xiaomi тестирует новый флагманский смартфон с поддержкой беспроводной зарядки на мощности 80 Вт, сообщил блогер Digital Chat Station в социальной сети Weibo. Такую «подушку» компания представила в прошлом году, однако смартфоны пока не поддерживают столь высокую мощность зарядки без проводов.

По данным Digital Chat Station, Xiaomi уже проводит испытания смартфона с поддержкой новой технологии. Она должна обеспечить недоступные ныне скорости зарядки: аккумулятор емкостью 4000 мАч получит 50% энергии за восемь минут, а 100% заряда — за 19 минут. Это значительно быстрее даже проводных зарядок.

Xiaomi готовит флагман с полной зарядкой без проводов за 18 минут

Предположительно, дебютным смартфоном с поддержкой 80-ваттной зарядки станет Xiaomi Mi 11 Pro. Компания должна представить его в феврале.

Сетевое зарядное Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A
2 отзыва
сетевое зарядное для телефонов/для планшетов, разъем подключения отсутствует (нужен кабель), выходная мощность 20 Вт, MFI
69,00 р.
8 предложений
Сетевое зарядное Apple 18W USB-C Power Adapter MU7V2ZM/A
1 отзыв
сетевое зарядное для телефонов/для планшетов, разъем подключения USB Type-C/отсутствует (нужен кабель), выходная мощность 18 Вт
69,00 р.
4 предложения
Беспроводное зарядное Apple MagSafe Charger MHXH3AM/A
1 отзыв
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников, разъем подключения MagSafe, выходная мощность 15 Вт, быстрая зарядка, кабель 1 м, MFI
149 р.
7 предложений
Сравнить эти товары →
Зарядные устройства в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi тестирует новый флагманский смартфон с поддержкой беспроводной зарядки на мощности 80 Вт, сообщил блогер Digital Chat Station в социальной сети Weibo. Такую «подушку»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Найден самый древний рисунок, сделанный руками человека. И это симпатичная свинка!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by