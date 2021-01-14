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Xiaomi готовит флагман с полной зарядкой без проводов за 18 минут
Источник материала: Onliner
Xiaomi тестирует новый флагманский смартфон с поддержкой беспроводной зарядки на мощности 80 Вт,
По данным Digital Chat Station, Xiaomi уже проводит испытания смартфона с поддержкой новой технологии. Она должна обеспечить недоступные ныне скорости зарядки: аккумулятор емкостью 4000 мАч получит 50% энергии за восемь минут, а 100% заряда — за 19 минут. Это значительно быстрее даже проводных зарядок.
Предположительно, дебютным смартфоном с поддержкой 80-ваттной зарядки станет Xiaomi Mi 11 Pro. Компания должна представить его в феврале.
сетевое зарядное для телефонов/для планшетов, разъем подключения отсутствует (нужен кабель), выходная мощность 20 Вт, MFI
сетевое зарядное для телефонов/для планшетов, разъем подключения USB Type-C/отсутствует (нужен кабель), выходная мощность 18 Вт
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников, разъем подключения MagSafe, выходная мощность 15 Вт, быстрая зарядка, кабель 1 м, MFI
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Xiaomi тестирует новый флагманский смартфон с поддержкой беспроводной зарядки на мощности 80 Вт, сообщил блогер Digital Chat Station в социальной сети Weibo. Такую «подушку»...
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