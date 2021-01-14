Xiaomi готовит флагман с полной зарядкой без проводов за 18 минут

Источник материала: Onliner Xiaomi тестирует новый флагманский смартфон с поддержкой беспроводной зарядки на мощности 80 Вт, сообщил блогер Digital Chat Station в социальной сети Weibo. Такую «подушку» компания представила в прошлом году, однако смартфоны пока не поддерживают столь высокую мощность зарядки без проводов.

По данным Digital Chat Station, Xiaomi уже проводит испытания смартфона с поддержкой новой технологии. Она должна обеспечить недоступные ныне скорости зарядки: аккумулятор емкостью 4000 мАч получит 50% энергии за восемь минут, а 100% заряда — за 19 минут. Это значительно быстрее даже проводных зарядок.





Предположительно, дебютным смартфоном с поддержкой 80-ваттной зарядки станет Xiaomi Mi 11 Pro. Компания должна представить его в феврале.