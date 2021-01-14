Найден самый древний рисунок, сделанный руками человека. И это симпатичная свинка!

Источник материала: Onliner

Австралийские и индонезийские исследователи объявили о громком открытии. В одной из пещер, расположенной в затерянной на просторах острова Сулавеси долине, был обнаружен древнейший сделанный рукой человека рисунок, изображающий узнаваемый объект. Эта крупная свинья, которую неизвестные художники решили запечатлеть 45,5 тысячи лет назад.

Пещера под сложным названием Леанг Тедонгнге находится в небольшой долине, окруженной известняковыми скалами. Попасть в нее можно лишь в сухой сезон через узкий скальный проход. Во время сезона дождей и он, и дно долины затапливается. Впрочем, какого-либо ущерба рисунку это не нанесло, и он в неплохом состоянии сохранился до наших дней.









Древние обитатели Сулавеси увековечили на стенах пещеры изображение дикой свиньи (или кабана), судя по характерным чертам относящегося к локальному виду целебесских бородавчатых свиней, которые обитают на этом индонезийском острове и уже десятки тысяч лет являются объектом охоты. Рисунок сделан красноватой охрой. Над ним также можно заметить два отпечатка человеческих ладоней. Свинья слева наблюдает над парой других свинок справа, которые сохранились гораздо хуже.









С помощью уран-ториевого метода ученым удалось установить, что этот сюжет был нарисован 45,5 тыс. лет, что делает его древнейшим известным изображением, сделанным людьми и отражающим нечто-то узнаваемое. Предыдущий рекорд составлял 43,9 тыс. лет. Тот рисунок был найден также на Сулавеси, неподалеку от Леанг Тедонгнге, и изображал сцену охоты людей на все тех же целебесских свиней и четырех буйволов.



