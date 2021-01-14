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Водитель Volkswagen наказал себя сам, желая опередить троллейбус (видео)
Источник материала: Onliner
Водитель Volkswagen попытался опередить троллейбус по тупиковой полосе, чтобы раньше него оказаться на съезде с развязки в Гродно, но не рассчитал свой маневр. В троллейбусе был установлен регистратор, что позволяет увидеть момент ДТП.
«Мокрый снег в полосе превратился в кашу, и автомобиль понесло, — пишет
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Водитель Volkswagen попытался опередить троллейбус по тупиковой полосе, чтобы раньше него оказаться на съезде с развязки в Гродно, но не рассчитал свой маневр. В...
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