Водитель Volkswagen наказал себя сам, желая опередить троллейбус (видео)

Источник материала: Onliner

Водитель Volkswagen попытался опередить троллейбус по тупиковой полосе, чтобы раньше него оказаться на съезде с развязки в Гродно, но не рассчитал свой маневр. В троллейбусе был установлен регистратор, что позволяет увидеть момент ДТП.

«Мокрый снег в полосе превратился в кашу, и автомобиль понесло, — пишет NewGrodno . — В результате Volkswagen Passat заскочил на газон, сбил знак и остановился лишь спустя несколько метров».

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