«Демонстрировала плакат, который оскорбил действующего президента». Стартовал суд по надписям на щитах ОМОНа

Источник материала: Onliner

Суд Октябрьского района Минска начал рассматривать уголовное дело в отношении Софии Малашевич и Тихона Клюкача. Их обвиняют в том, что они расписали баллончиками щиты сотрудников ОМОНа, а также принимали участие в подготовке массовых беспорядков. Кроме того, Софию Малашевич обвиняют в публичном оскорблении президента. Правозащитники Беларуси признали Малашевич и Клюкача политзаключенными.

Прокурор зачитывает обвинение в отношении Малашевич. Кроме участия в несанкционированных массовых мероприятиях, нереагировании на призывы, «участвовала в массовом упорном и непрекращающемся нарушении общественного порядка».

Также, по информации прокурора, София «умышленно и противоправно» демонстрировала плакат с надписью, который в унизительной форме «оскорбил действующего президента Республики Беларусь Лукашенко А. Г.».

А вот какой сюжет о задержанных показали по телевидению.

Суд приступил к допросу обвиняемых.

«Почему вы, не зная Малашевич, взяли вину на себя? — Каждый порядочный человек это сделал бы»

Тихон Клюкач, на тот момент был студентом колледжа сферы обслуживания, там же он познакомился с Софией Малашевич, которая тоже училась в колледже. 6 сентября они вместе с Софией договорились приехать в Минск, чтобы принять участие в акции протеста против фальсификации выборов.

— С Софией мы встретились в Барановичах. Вышли к ресторану KFC, там присоединились к массовому шествию, — рассказывает Тихон. — Я знал, что проходят шествия в Минске каждое воскресенье. Это я знал из соцсетей.

— Была ли оппозиционная символика?

— Да. Была. Белый браслет и значок с гербом «Погоня».





— Какие лозунги выкрикивали?

— Много каких.

— Какие?

— Верым, можам, пераможам. Жыве Беларусь.

— С какой целью выкрикивали?

— Выразить свою гражданскую позицию.

— Вы знали, что данные акции не санкционированы?

— Да.

— Малашевич лозунги выкрикивала, хлопки руками производила?

— Да.





Тихон рассказывает, что 6 сентября они с Софией дошли до щитов. Там девушка, по словам Тихона, достала из сумки баллончик и расписала щиты.

— Расписала каким содержанием?

— Я не помню.

— Цензурным, нецензурным?

— Нецензурным.

— Снимали ли вы на телефон?

— Да, она попросила ее снять. Куда дела баллончик, я не видел. Мы отошли в сторону.

— Танцы происходили перед щитам после исписания, да?

— Да, — глухо ответил Тихон.

Клюкач заявил, что отошел от щитов, а София Малашевич оставалась возле них. После этого Тихона задержали.

Прокурор переходит к вопросам о «гражданской позиции».

— Знали ли вы гражданскую позицию Малашевич? Общались ли вы на политические темы?

— Не помню конкретных разговоров.

Клюкач говорит, что это было не первое его участие в митинге. Прокурор предлагает зачитать показания обвиняемого Тихона Клюкача, так как обнаружены «значительные противоречия». В показаниях Тихон заявил: «Я достал из сумки баллончик и решил написать фразы ОМОН «дальше нецензурно». <…> Таким образом я решил выразить свое отношение к ситуации. Дальше начались задержания, и я выбросил баллончик».

Тихон заявил, что данные показания он не поддерживает. Прокурор зачитывает показания Клюкача, в которых он заявляет, что у него при себе был баллончик с краской белого цвета, который он купил за карманные деньги в Бресте. В показаниях Тихон говорит, что достал баллончик и нарисовал символ анархизма. В показаниях отмечается, что он нарисовал пять символов.

Тихон отметил, что возле щитов распылили газ, поэтому он отошел в сторону, из-за щитов вышли три сотрудника милиции и задержали его.

— Вину свою признаю полностью, раскаиваюсь и обязуюсь больше такого не совершать, — зачитала слова Клюкача прокурор.

— Данные показания я не поддерживаю, — заявил Тихон. Он объясняет, что фактически взял вину на себя, чтобы выгородить Малашевич.

— Что вы знали о Малашевич? Почему вы, не зная Малашевич, взяли вину на себя? — уточнила прокурор. — Каждый порядочный человек это сделал бы, — сказал Тихон.

«Откуда вы узнали про митинги? —Так наше белорусское телевидение все время передает про митинги»

Дальше говорит София Малашевич. Она минчанка. Осенью этого года поступила в брестский колледж, после участия в одном из митингов она провела неделю в ЦИП на Окрестина, и ей пришлось отчислиться.

— Мне сказали, что либо я пишу по собственному желанию, либо меня отчисляют. Меня отчислили. После этого я вернулась в Минск и работала в ресторане KFC. Я снимала комнату у хозяйки, — отметила она.





София объясняет, что плакат она взяла на Пушкинской еще в августе, когда проходили мирные акции протеста. С этим плакатом она ходила на митинги и дальше.

— Чтобы привлечь отношение к социальным проблемам общества. У меня бабушка-пенсионер, и она получает минимальную пенсию, — отметила София.

— А вы считаете, что проблемы решаются так? — уточнила прокурор.

— Я уже поняла, что проблемы не решаются так, — ответила София.

— То есть, в принципе, вопрос был в пенсии бабушки? — снова спросила прокурор.

— В пенсиях и зарплатах, — добавила София.

София говорит, что с Тихоном были знакомы несколько дней. По ее словам, именно она предложила Тихону поехать в Минск на митинг.

— Откуда вы узнали про митинги? — спросила прокурор.

— Так наше белорусское телевидение все время передает про митинги, — отметила София.

Она добавляет, что баллончик с краской носила с собой всегда для самозащиты.

— Почему вы взяли с собой баллончик в Минск? — уточнила прокурор.

— Потому что дура... Хотела что-нибудь нарисовать, — ответила София.

Уже в Минске София и Тихон приехали на Немигу в KFC, а потом присоединились к массовому шествию. София говорит, что выкрикивала лозунги «Верым! Можам! Пераможам!» и «Жыве Беларусь!». Постепенно толпа подошла к заграждению недалеко от Дворца независимости. Девушка признает, что баллончиком белой краски и сделала надпись, чтобы «привлечь внимание к социальной несправедливости в обществе», а также к социальной незащищенности инвалидов и пенсионеров.

— Я понимаю, что выбрала неправильный метод, — отмечает девушка. Она добавила, что никто из сотрудников правоохранительных органов во время того, как она писала баллончиком на щитах, ничего им не говорил.

— Только разбрызгивали какой-то газ, — отметила девушка. — Тихон говорил мне, мол, хватит, пойдем домой, но я сказала: «Нет».

В какой-то момент к Тихону Клюкачу побежали сотрудники милиции и задержали парня. Софию в тот момент не задерживали.

— Я попросила, чтобы задержали меня, потому что я рисовала на щитах. Я им доказывала, что задержать должны меня, ведь Тихон ничего не делал. Это я рисовала, а не он. Но сотрудники не захотели. Потом нашлась женщина, которая знала, где Центральное РУВД. Мы заблудились в парке, увидели автозак, я стала перед ним, чтобы все-таки меня задержали. Меня на автозаке подвезли в РУВД, но потом отпустили. Я устроилась на работу уже в Минске. Потом еще на один митинг сходила, но я там просто шла, ничего плохого не делала, — говорит София.

— Почему Тихон сказал неправду, когда его допрашивали первый раз, сказал, что рисовал он? — уточнил прокурор.

— Потому что хотел защитить меня. Как любой мужчина защищал женщину, мне кажется, каждый мужчина должен это делать. Если таких мужчин будет больше в нашей стране, я обещаю, больше никогда не выйду на эти митинги, — заявила София.

(будет дополнено)