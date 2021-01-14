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«Не становитесь штрейкбрехерами»: еще один работник «Гродно Азота» присоединился к стачке
Источник материала: Хартия'97
«Не становитесь штрейкбрехерами»: еще один работник «Гродно Азота» присоединился к стачке
Забастовочное движение пополнил еще один смелый белорус.
Еще один работник «Гродно Азота» Николайчик Андрей Иванович присоединяется к стачке, пишет Telegram-канал
«Вместо того, чтобы занять место ушедшего ранее в стачку начальника смены своего цеха Минова Дениса, он принял единственно верное решение. Не становитесь штрейкбрехерами, потому что Cтачка Азота будет добиваться увольнения каждого, кто решил строить карьеру на беде белорусского народа», — пишет Telegram-канал.
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Забастовочное движение пополнил еще один смелый белорус.
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