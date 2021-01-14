Источник материала: Хартия'97

«Не становитесь штрейкбрехерами»: еще один работник «Гродно Азота» присоединился к стачке 14.01.2021, 17:06

Николайчик Андрей

Забастовочное движение пополнил еще один смелый белорус.

Еще один работник «Гродно Азота» Николайчик Андрей Иванович присоединяется к стачке, пишет Telegram-канал «Стачком Азота» .

«Вместо того, чтобы занять место ушедшего ранее в стачку начальника смены своего цеха Минова Дениса, он принял единственно верное решение. Не становитесь штрейкбрехерами, потому что Cтачка Азота будет добиваться увольнения каждого, кто решил строить карьеру на беде белорусского народа», — пишет Telegram-канал.



Николайчик Андрей





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