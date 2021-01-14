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В телефоне главы штаба российской оппозиционерки Соболь нашли жучок

14.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В телефоне главы штаба российской оппозиционерки Соболь нашли жучок

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  • 14.01.2021, 17:03
В телефоне главы штаба российской оппозиционерки Соболь нашли жучок

Прослушивающее устройство — неприлично больших размеров.

Юрист российского Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), соратница Алексея Навального Любовь Соболь рассказала, что после ареста главы ее предвыборного штаба Ольги Ключниковой в ее смартфоне нашли прослушивающее устройство. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале «Навальный Live», пишет сайт «Открытые медиа».

Жучок в iPhone Ключниковой, как выяснили сотрудники ФБК, появился после того, как в декабре ее и других сторонников Соболь задержали у дома предполагаемого отправителя Навального, работника ФСБ Константина Кудрявцева. После этого руководительницу штаба Соболь арестовали на семь суток и изъяли у нее телефон. Однако впоследствии смартфон Ключниковой все же вернули. Сторонникам Навального это показалось странным: обычно вещи после арестов и обысков им не возвращали.

«Поэтому мы присмотрелись к телефону получше и обнаружили там прослушку», — заявила Соболь.

Жучок на видео показал технический директор «Навальный Live» Даниэль Холодный. Инородное устройство в iPhone, по его данным, установили путем вскрытия, повредив при этом телефон настолько, что это просто невозможно было не заметить. «Если честно, я не уверен, что таком iPhone вовсе безопасно пользоваться, если не смотреть на то, что в него еще установлен жучок», — констатировал Холодный.

«Если вас удивляло, как же такой тупой Кудрявцев работает в ФСБ, то посмотрите какой жучок они установили в телефон начальницы штаба Соболь. Размером с автобус», — написал в Telegram Навальный. В МВД и СК информацию об установке прослушки за сторонницей Любови Соболь не комментировали.

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Прослушивающее устройство — неприлично больших размеров.
 
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