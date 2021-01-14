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Игорь Лосик: Буду голодать, пока у кого-то не появится желание исполнять закон
Источник материала: Хартия'97
Игорь Лосик: Буду голодать, пока у кого-то не появится желание исполнять закон
Блогер не собирается прекращать голодовку.
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- Я голодаю уже месяц, пока самочувствие нормальное. Знаю, что мне пишут сотни человек, некоторые отговаривают продолжать голодовку. Но я практически не получаю писем с 5 января. Так что скорее всего тем, кто ждет от меня ответов, придется подождать еще. К сожалению, в судах закрыли глаза на сфабрикованные уголовные дела и оставили меру пресечения без изменения. Но я думаю, никто этому не удивлен. Эта ситуация никак не повлияла на мое решение. Значит, буду голодать до тех пор, пока у кого-то не появится желание открыть кодексы и Конституцию и начать исполнять закон. Или пока у меня не откажут органы. Сдаваться я не намерен.
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Блогер не собирается прекращать голодовку.
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