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Игорь Лосик: Буду голодать, пока у кого-то не появится желание исполнять закон

14.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Игорь Лосик: Буду голодать, пока у кого-то не появится желание исполнять закон

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  • 14.01.2021, 16:45
Игорь Лосик: Буду голодать, пока у кого-то не появится желание исполнять закон
Игорь Лосик

Блогер не собирается прекращать голодовку.

Telegram-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал письмо блогера Игоря Лосика, который держит голодовку уже 31 день:

- Я голодаю уже месяц, пока самочувствие нормальное. Знаю, что мне пишут сотни человек, некоторые отговаривают продолжать голодовку. Но я практически не получаю писем с 5 января. Так что скорее всего тем, кто ждет от меня ответов, придется подождать еще. К сожалению, в судах закрыли глаза на сфабрикованные уголовные дела и оставили меру пресечения без изменения. Но я думаю, никто этому не удивлен. Эта ситуация никак не повлияла на мое решение. Значит, буду голодать до тех пор, пока у кого-то не появится желание открыть кодексы и Конституцию и начать исполнять закон. Или пока у меня не откажут органы. Сдаваться я не намерен.

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