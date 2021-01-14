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В Барановичах начался ремонт улицы, на которой «106 лет ничего не менялось»
Источник материала: Tut.by
После публикации сравнительных фотографий улицы Короткой в Барановичах с разницей в 106 лет там неожиданно начали проводить ремонтные работы, пишет
В начале в интернете появились фотографии улицы Короткой,
14 января на эту улицу неожиданно приехала техника. Рабочие предприятия «Барановичиремстрой» засыпали фрезератом (асфальтовой крошкой) ямы на дороге и ровняли их экскаватором.
Жители этой улицы рассказали, что они неоднократно писали жалобы и обращались с просьбами во многие инстанции по поводу состояния дороги.
— Летом до выборов грейдером «погладили» пару раз, а после августа и вовсе перестали, — рассказала жительница одного из домов.
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Жители этой улицы рассказали, что они неоднократно писали жалобы и обращались с просьбами во многие инстанции по поводу состояния дороги.
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