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В Барановичах начался ремонт улицы, на которой «106 лет ничего не менялось»

14.01.2021 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После публикации сравнительных фотографий улицы Короткой в Барановичах с разницей в 106 лет там неожиданно начали проводить ремонтные работы, пишет Intex-press.


Улица Короткая в январе 2021 года. Фото: Татьяна Малеж, Intex-press

В начале в интернете появились фотографии улицы Короткой, сделанные в 1915 и 2021 годах. По снимкам было видно, что за это время изменились разве что фасады домов. Состояние дорожного покрытия практически такое же.


Улица Короткая в Барановичах в 1915 году. Фото: 1871.by

14 января на эту улицу неожиданно приехала техника. Рабочие предприятия «Барановичиремстрой» засыпали фрезератом (асфальтовой крошкой) ямы на дороге и ровняли их экскаватором.


Улица Короткая в Барановичах в 2021 году, но до ремонта. Фото: Николай Томашевский, intex-press.by

Жители этой улицы рассказали, что они неоднократно писали жалобы и обращались с просьбами во многие инстанции по поводу состояния дороги.

— Летом до выборов грейдером «погладили» пару раз, а после августа и вовсе перестали, — рассказала жительница одного из домов.

 
 
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Жители этой улицы рассказали, что они неоднократно писали жалобы и обращались с просьбами во многие инстанции по поводу состояния дороги.
 
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