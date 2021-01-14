Почему санкции ЕС не мешают НАТО ремонтировать боевые самолеты в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первый штурмовик Су-25 ВВС Болгарии (бортовой номер 246) завершил капремонт и модернизацию на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах в сентябре 2020 года – на фоне массовых протестов в стране. И должен был, в теории, остаться единственным. Ведь если европейские партнеры до конца принципиальны в своей санкционной политике, страны НАТО не должны оплачивать услуги белорусских предприятий ОПК. Образцом могут служить некоторые страны Балтии, которые "назло соседу" остались без запчастей для своих тепловозов. Однако болгарские СМИ сообщили, что в феврале ВВС страны получат два последних из восьми Су-25, прошедших восстановительный ремонт в Барановичах. Более того, София намерена модернизировать на 558-м авиазаводе еще шесть самолетов Су-25 (определяются финансовые параметры сделки). Откуда такая беспринципность?

По расчетам командования ВВС Болгарии, после белорусского капремонта "советские" штурмовики Су-25 будут эксплуатироваться до 2028 года, то есть до очередного ремонта с продлением службы или до закупки новых "исконно натовских" истребителей F-16V Block70. А с последними не все хорошо.

Ранее болгарский президент Румен Радев запретил выполнение контракта стоимостью 1,256 млрд долларов на закупку восьми F-16 Block 70/72, якобы из-за нечетких сервисных гарантий в договоре. Полагаю, опытный военный летчик и экс-главком ВВС страны просто засомневался, стоит ли отдавать 157 млн долларов за каждый из восьми самолетов четвертого поколения, если истребитель F-35 пятого поколения продается некоторым союзникам почти в два раза дешевле? Примерно в это же время США уступили Тайваню (не союзнику по НАТО) истребители F-16 Block 70 новой постройки значительно дешевле – по 121 млн долларов за единицу. Болгария – страна небогатая. Очевидно, в сложившейся непростой финансово-экономической ситуации штурмовикам Су-25 болгарских ВВС придется служить еще много лет, и Беларусь сегодня очень выручает боевую авиацию балканского члена Североатлантического альянса.

Смешные деньги – серьезный результат

Болгарское правительство еще в ноябре 2018 года одобрило финансирование модернизации восьми штурмовиков Су-25 в сумме 43 млн евро, однако 558-й авиазавод в Барановичах длительное время не мог приступить к ремонту болгарских Су-25 из-за "старых" санкций Евросоюза в отношении Беларуси. И все же капремонт болгарских штурмовиков советского производства в РБ состоялся. Чтобы обойти санкции, запрещающие членам ЕС торговать с Беларусью военным имуществом (которое может быть использовано для внутренних "репрессий"), парламент Болгарии внес поправки в национальное законодательство. Деньги важнее принципов европейской солидарности.

Барановичский 558-й авиаремонтный завод принял из Болгарии первый Су-25 (на борту белорусского Ил-76) 28 августа 2019 года, восьмой самолет – 7 октября 2019 года. Все работы по планеру, двигателю, авионике выполнены оперативно и с высоким качеством. Три обновленные машины вернулись на авиабазу "Безмер" в октябре и еще три – в декабре 2020 года. Стоимость ремонта партии из 14 самолетов Су-25 (весь парк болгарских штурмовиков) составит 73,665 млн евро, то есть в разы дешевле покупки одного нового истребителя F-16 Block 70. Причем затраченные средства обеспечивают впечатляющий результат.

Начальник генштаба ВС Болгарии адмирал Эмиль Ефтимов и главком ВВС генерал-майор Димитар Петров на исходе 2020 года лично ознакомились с возможностями модернизированного Су-25 на авиабазе "Безмер" и пришли в восторг. На белорусском предприятии полностью обновлена навигационная система Су-25 (появилась спутниковая навигация ГЛОНАСС и GPS), расширены возможности применения ракетного вооружения, повышена точность поражения наземных целей при увеличении дальности, новая система связи позволяет обмениваться данными с наземными войсками и морскими силами. Ресурс фюзеляжей продлен на 800 летных часов, а турбореактивных двигателей Р-95Ш – на 500 часов. Модернизированный Су-25 значительно повысил боеспособность и эффективность в решении задач по предназначению. Неслучайно на брифинге командир авиабазы "Безмер" полковник Милен Димитров заявил: "После ремонта Су-25 стал совершенно другим, новым и современным самолетом".

Начальник генштаба ВС Болгарии адмирал Эмиль Ефтимов в свою очередь отметил, что это обновление – наглядный пример консенсуса между политическим и военным руководством страны относительно того, куда вкладывать средства, когда после тщательного анализа, доказательства необходимости, определения перспективы, делается правильный инвестиционный выбор и достигаются необходимые результаты.

Высокая репутация и черная неблагодарность

Подрядчик для модернизации болгарских штурмовиков выбран неслучайно: белорусский 558-й авиаремонтный завод широко известен качеством услуг, превосходящим аналогичные на предприятиях ОПК Грузии или Украины. По понятным причинам, оборонные заводы РФ в списке потенциальных исполнителей не рассматривались (главный оппонент альянса). И специалисты белорусского предприятия в очередной раз подтвердили высокую репутацию, совершили технологическое чудо.

Реализована программа повышение боевых возможностей самолета Су-25, которая включает расширение номенклатуры применяемых авиационных средств поражения (включая управляемые ракеты Р-73 "воздух-воздух" и Х-29Т "воздух-поверхность"), формирование информационно-управляющего поля кабины, введение режима "навигационное бомбометание" (всепогодно, на высотах до 7000 м, без входа в зону поражения войсковой ПВО), установку аппаратуры радиотехнической защиты.

К примеру, комплекс РЭБ "Сателлит" (разработка 558-го завода) обеспечивает индивидуальную радиотехническую защиту летательных аппаратов всех типов от поражения высокоточным радиоуправляемым оружием авиационных ракетных комплексов перехвата и зенитных ракетных комплексов противника. Самолет защищает дезинформационная "картинка" в головках наведения управляемых ракет, на экранах радаров станций сопровождения и атакующих истребителей. При этом радиоэлектронные средства управления оружием противника не "видят" признаков помех и "работают" по ложной маневрирующей цели. Комплекс "Сателлит- М 2" способен действовать автоматически, не отвлекая летчика.

На фоне неизменно корректного выполнения Беларусью всех своих обязательств и международного законодательства главы МИД стран ЕС договорились ввести санкции против компаний, "финансирующих режим Лукашенко". Ограничения коснулись и белорусских оборонных предприятий: МЗКТ (колесные базы для тяжелых комплексов вооружений), 140-й ремонтный завод (ремонт танков), электромеханический завод "Агат" (разработка автоматизированных систем управления), "Белтехэкспорт" (продажа военной техники за рубеж). Крупнейшие предприятия страны - государственные, поэтому санкции всех "пакетов" направлены против Беларуси, как гибридное оружие на поле боя.