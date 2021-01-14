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Число контейнеров для раздельного сбора мусора в столице выросло вдвое
14.01.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв - Sputnik. Минчан все активнее стимулируют сортировать мусор, число контейнеров для раздельного сбора отходов с 2018 года выросло примерно вдвое, рассказал в пресс-центре
"Ежегодно производится установка контейнеров. С 2018 года их количество увеличилось почти в два раза - с 33 630 до 59 498", - привел цифры Ефремов.
Раздельный сбор мусора - не единственная забота о природе. Так, за три года в Минске высадили около 170 тысяч деревьев и 820 тысяч кустарников.
А вот "сорняки" подлежат уничтожению. В столице стало в разы меньше борщевика - если в 2011 году он занимал площадь более чем в 240 гектаров, то по итогам 2020 года борщевик остался всего на 27,3 гектарах. В основном он растет в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах.
На них приходится 89% от общей площади произрастания борщевика, отметила заместитель начальника отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Марина Лагун.
Экологическая кампания "Обустроим малую родину" под эгидой Минприроды стартовала в Беларуси весной 2018 года. Цель простая - дать возможность каждому жителю позаботиться если не о городе целиком, то о своем дворе или ближайшем парке.
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Новые контейнеры устанавливаются в Минске каждый год, их количество в столице достигло более 59 тысяч!
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