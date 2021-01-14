Число контейнеров для раздельного сбора мусора в столице выросло вдвое

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв - Sputnik. Минчан все активнее стимулируют сортировать мусор, число контейнеров для раздельного сбора отходов с 2018 года выросло примерно вдвое, рассказал в пресс-центре БелТА заместитель начальника отдела экологического регулирования использования территорий, информации и пропаганды экологических знаний Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Ефремов.

"Ежегодно производится установка контейнеров. С 2018 года их количество увеличилось почти в два раза - с 33 630 до 59 498", - привел цифры Ефремов.

Раздельный сбор мусора - не единственная забота о природе. Так, за три года в Минске высадили около 170 тысяч деревьев и 820 тысяч кустарников.

А вот "сорняки" подлежат уничтожению. В столице стало в разы меньше борщевика - если в 2011 году он занимал площадь более чем в 240 гектаров, то по итогам 2020 года борщевик остался всего на 27,3 гектарах. В основном он растет в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах.

На них приходится 89% от общей площади произрастания борщевика, отметила заместитель начальника отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Марина Лагун.

Экологическая кампания "Обустроим малую родину" под эгидой Минприроды стартовала в Беларуси весной 2018 года. Цель простая - дать возможность каждому жителю позаботиться если не о городе целиком, то о своем дворе или ближайшем парке.

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