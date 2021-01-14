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Технологию 5G презентовали в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5G за 5 лет. Именно за такой период планируется покрыть Беларусь этой сетью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможности новой технологии 14 января презентовали в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».
5G – одна из самых обсуждаемых технологий конца десятилетия. Она предоставляет много новых возможностей для связи – в первую очередь более высокую скорость передачи данных. Для внедрения стандарта мобильной связи пятого поколения в Беларуси сложились «уникальные условия». Такое мнение высказал министр связи и информатизации. Однако это очень дорогостоящий проект, который может потребовать привлечения инвесторов. Пользуясь преимуществами, которые дает 5G, возможно также существенно продвинуться в развитии технологий беспилотного транспорта.
Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора ЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
При Совмине уже создана рабочая группа по 5G. В феврале о перспективах внедрения новой технологии планируется доложить Президенту.
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Новости Беларуси. 5G за 5 лет. Именно за такой период планируется покрыть Беларусь этой сетью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможности новой...
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