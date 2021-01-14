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Установлен ещё один обвиняемый в перекрытии улицы Притыцкого. Это 23-летний уроженец Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по Минску завершено расследование уголовного дела по факту перекрытия улицы Притыцкого в Минске в августе 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В совершении противоправных действий подозревается 23-летний уроженец Минской области. Он был в числе активных участников массовых беспорядков.
Об этом свидетельствуют фото и видеоматериалы, которые также приобщены к делу. Со слов молодого человека, вечером 10 августа он целенаправленно поехал на улицу Притыцкого и присоединился к компании агрессивных демонстрантов.
В тот вечер группа людей вышла на проезжую часть, умышленно блокируя движение. Выяснилось, что ранее молодой человек неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Его действия квалифицированы по части первой статьи 342 Уголовного кодекса.
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Установлен ещё один обвиняемый в перекрытии улицы Притыцкого. Это 23-летний уроженец Минской области
Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по Минску завершено расследование уголовного дела по факту перекрытия улицы Притыцкого в Минске в августе...
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