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«Чтобы не сидели в своих телефонах». Какое будущее ждёт сельские клубы и с какими проблемами они сталкиваются сегодня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание поможет определить новый вектор развития страны. Каждая отрасль выходит со своими предложениями. Помимо глобальных вопросов, делегаты озвучивают и вполне житейские темы, которые волнуют людей из глубинки. Например, в Могилевском районе пекутся о будущем сельских клубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Мычка, корреспондент:
За нескучную культурную жизнь в поселке уже больше 10 лет отвечает Марина Солодухина. В ее руках не только досуг односельчан, но и порядок в сельском клубе. А потому эта метла и театральный реквизит для роли Бабы-яги, и ежедневный инструмент для наведения порядка. Сельский клуб для жителей агрогородка как глоток свежего воздуха в плотном графике рабочей недели.
Людмила Полуйко, жительница агрогородка Семукачи:
Алла Стрикунова, жительница агрогородка Семукачи:
Активным ядром сельского клуба до пандемии были пенсионеры, в клуб спешили за 7 километров в любую погоду. Пока бабушки и дедушки сидят на самоизоляции, Марина Анатольевна готовит для них новую концертную программу. Чтобы по весне, так сказать, местные звезды могли тряхнуть стариной.
Марина Солодухина, заведующая Семукачским сельским клубом:
За 13 лет работы Марина Солодухина примерила на себя множество ролей: от Снегурочки до Бабы-яги. Играть разные роли ей приходится не только на сцене, но и в жизни. Сегодня она одна за всех: и сценарист, и техник, и визажист, и продюсер.
Марина Солодухина:
Марина Анатольевна – депутат местного сельского совета, она же делегат Всебелорусского народного собрания. У нее болит душа за будущее сельских клубов: чтобы они не уступали городским, и даже в глубинке людей можно было не только привлечь к культурной жизни, но и удержать. По ее мнению, сельским клубам не хватает технического перевооружения. Ведь в ее клубе музыку приходится запускать с DVD-плеера.
Марина Солодухина:
Дома культуры и клубы на селе остаются едва ли не единственным местом, где приличному человеку можно провести свободное время и развлечься. Чтобы они не потухли, им нужны новые возможности, и тогда культурная жизнь в деревне заиграет новыми красками.
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«Чтобы не сидели в своих телефонах». Какое будущее ждёт сельские клубы и с какими проблемами они сталкиваются сегодня
Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание поможет определить новый вектор развития страны. Каждая отрасль выходит со своими предложениями. Помимо...
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