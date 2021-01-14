Официально. Samsung представила Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Цены и дата старта продаж в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Samsung официально представила флагманские смартфоны серии Galaxy S21. В линейку вошло три аппарата — Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Кроме того, показали наушники Galaxy Buds Pro. Известны все цены и дата старта продаж в Беларуси.

Galaxy S21 и S21+



Galaxy S21

Эти смартфоны визуально практически не отличаются друг от друга. Различия только в размерах, диагоналях экранов и объеме аккумуляторов. Гаджеты поддерживают установку двух nanoSIM-карт, оснащаются cтерео динамиками, NFC-модулями для работы Samsung Pay, а также способны работать в 5G-сетях. Разъема 3,5-мм для наушников, ожидаемо, нет, как и поддержки карт памяти microSD.

Заряжать устройства предлагается через порт USB-C, в активе также технология защиты от воды и пыли (IP68). Сканеры отпечатков пальцев скрыты под дисплеями — по заверению производителя, скорость и область распознавания возросли. И еще: корпус S21 — пластиковый, S21+ изготавливается из стекла.









Диагональ экранов с матрицами Dynamic AMOLED 2X для младшего и старшего аппаратов соответственно составляет 6,2 и 6,7 дюйма. Экраны прикрыты защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Разрешение панелей — Full HD+. Есть и режим работы панелей в 120 Гц, минимальная частота — 60 Гц. Пиковая яркость экранов составляет порядка 1300 нит. Интересно, что дисплеи полностью плоские, без привычных закруглений по бокам.

Блоки основных камер на задних панелях чуть возвышаются над всем корпусом — но сами модули в аппаратах одинаковые. Так, они включает фотодатчики разрешением в 64 Мп (f/2.0, телефото, 3-кратный гибридный зум), 12 Мп (широкоугольный модуль, f/1.8, PDAF, OIS) и 12 Мп (ультра-широкоугольный, f/2.2). Фронтальные камеры, размещенные по центру экранов в вырезе формы буквы «О», также одни и те же — на 10 Мп. Разумеется, в активе система искусственного интеллекта с «ночным» режимом, помогающим оптимизировать снимки.



Galaxy S21+

Смартфоны для нашего региона оснащаются недавно анонсированным процессором Exynos 2100, выполненном по 5-нм техпроцессу. В теории он сделает устройства не только быстрее (в сравнении с предыдущими моделями), но и более энергоэффективными (мы проверим это при полноценном тесте). Для рынка США и некоторых других стран используется Qualcomm Snapdragon 888.

Оперативной и постоянной памяти (UFS 3.1) — соответственно от 8 ГБ и 128 ГБ. Аккумуляторы — на 4000 и 4800 мАч (S21 и S21+). Поддерживается 25-ваттная проводная и 15-ваттная беспроводная зарядки. В активе также функция реверсивной зарядки других устройств — скажем, беспроводных наушников — от корпусов аппаратов.

Смартфоны работают «из коробки» на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1 (это же касается S21 Ultra).



Galaxy S21 и S21+

Важно! В коробках с девайсами остался только кабель USB-C. Проводных наушников и даже адаптеров питания в комплект теперь не добавляют — их при необходимости придется докупать отдельно.

Цены и дата старта продаж

Новинки поступят в продажу 5 февраля:

Galaxy S21+ — в цветах «Черный Фантом», «Серый Фантом» и «Фиолетовый Фантом» по цене 3 299 рублей за версию 256 ГБ и в цветах «Черный Фантом» и «Фиолетовый Фантом» по 3 149 рублей за версию 128 ГБ.

— в цветах «Черный Фантом», «Серый Фантом» и «Фиолетовый Фантом» по цене за версию 256 ГБ и в цветах «Черный Фантом» и «Фиолетовый Фантом» по 3 149 рублей за версию 128 ГБ. Galaxy S21 — в цветах «Белый Фантом», «Серый Фантом», «Розовый Фантом» и «Фиолетовый Фантом» по цене 2 799 рублей за версию 256 ГБ и в цветах «Серый Фантом» и «Фиолетовый Фантом» за 2 599 рублей за версию 128 ГБ.

В официальных магазинах бренда, а также у партнеров будет открыт предзаказ с 14 января до 4 февраля включительно. При предзаказе Galaxy S21 и S21+ пользователь получает в подарок Galaxy Buds Live и Smart Tag — брелок для поиска питомцев и различных вещей (ключей, чемоданов).

Galaxy S21 Ultra





Эта модель — самая дорогая и технически сложная в линейке. Корпус полностью стеклянный (Gorilla Glass Victus с обоих сторон), само устройство весит 228 граммов. Поддерживается установка двух SIM-карт, eSIM, 5G, в наличие стереодинамики AKG, Samsung Pay.

Из нового и необычного — возможность работы с пером S Pen, которое раньше было доступно только в устройствах серии Galaxy Note. Но есть нюанс: в корпусе новинки места для пера нет, в комплекте поставки — тоже. Перо при необходимости предлагается докупить отдельно. Хранить его можно в одном из фирменных чехлов. Наушников и блока для зарядки в коробке не оказалось.





Аппаратная часть повторяет ту, что применяется в S21 и S21+: в активе процессор Exynos 2100, но уже не менее 12 ГБ оперативной памяти. Постоянной — от 128 ГБ. Но также существует версия с 16/512 ГБ памяти. Карточки microSD, правда, не поддерживаются. Зато батарейка объемная, на 5000 мАч. Проводная зарядка — 25 Вт, беспроводная — 15 Вт, присутствует и реверсивная.





Galaxy S21 Ultra оснащается экраном на 6,8 дюйма с матрицей Dynamic AMOLED 2Х и разрешением WQHD+ (3200 на 1440 пикселей). Поддерживается адаптивный режим работы панели на частоте от 10 до 120 Гц, причем при максимальном разрешении, а не только Full HD+. Сканер отпечатков пальцев встроен под панель.





Основная камера — один из ключевых элементов устройства. Она включает модули на 12 Мп (ультра-широкоугольная, f/2.2), 108 Мп (широкоугольная, f/1.8), 10 Мп (телефото, f/2.4, 3-кратный оптический зум) и 10 Мп (телефото, f/4.9, 10-кратный оптический зум). В наличие также лазерный автофокус. Можно снимать видео в 8K, а также фотографировать с зумом до 100x. Впрочем, такое увеличение все равно получится программным, так что ожидать от него чего-то сверхординарного не следует. Фронтальная камера — 40 Мп.

Цена и дата старта продаж

Продажи Galaxy S21 Ultra на территории Беларуси начнутся 5 февраля. Смартфон будет доступен в фирменной рознице и магазинах партнеров в цветах «Черный Фантом» и «Серебряный Фантом» по цене 4 449 рублей за версию 521 ГБ, 3999 рублей за версию 256ГБ и 3 849 рублей за версию 128ГБ.

В фирменном магазине Samsung покупатели могут оставить заказ на кастомизированную версию устройства в одном из доступных цветовых решений: «Титановый Фантом», «Синий Фантом» и «Бронзовый Фантом».

Предварительный заказ на Galaxy S21 Ultra можно оформить с 18.30 по минскому времени 14 января. Пользователи, разместившие предзаказ, получат в подарок новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro и Smart Tag.

Galaxy Buds Pro





Кроме смартфонов Samsung также показала новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro. Их главная особенность — поддержка функция активного шумоподавления (ANC). Сама гарнитура выполнена в форме затычек, а кейс напоминает тот, что используется в Galaxy Buds Live. В Samsung утверждают, что ANC способно «резать» до 99% внешних шумов. Но пользователю на выбор предлагается несколько режимов — с усиленным и обычным шумоподавлением.

Кроме того, наушники поддерживают функцию Ambient Sound. При ее активации задействуются внешние микрофоны устройства, которые усиливают звуки вокруг юзера. Например, наушники не придется снимать в кафе, когда к вам обращается официант. Buds Pro поймут, что с пользователям хотят поговорить, и усилят голос обращающегося человека. Когда беседа закончится, музыка начнет заново проигрываться, и ANC включится.





Заявлена и еще одна интересная функция по автоматическому переподключению между несколькими устройствами Galaxy — например, между смартфоном и планшетом. Кроме того, наушники могут похвастаться защитой от брызг (IPX7) и временем работы около пяти часов с включенным ANC. С зарядным кейсом можно рассчитывать на 18 часов.

Цена и дата старта продаж

В Беларуси Galaxy Buds Pro, как и смартфоны Galaxy S21, появятся в продаже 5 февраля. Цена — 629 рублей. Новинка будет доступна в черном, серебристом и фиолетовом вариантах.