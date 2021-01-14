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Экхофф выиграла спринтерскую гонку в Оберхофе, Алимбекова - 12-я
Источник материала: Tut.by
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Экхофф допустила 1 (0+1) промах и на девять секунд опередила итальянку Доротею Вирер (0+0).
Третьей стала Лиза Тереза Хаузер (0+0) из Австрии.
Лучшей из белорусок сегодня была Динара Алимбекова (1+0), которая завершила гонку на 12-м месте. Елена Кручинкина (0+2) стала 22-й, Анна Сола (3+1) — 44-й, Ирина Кривко (1+3) — 67-й.
Отметим, что Сола при этом показала шестое время по лыжному ходу.
В общем зачете лидирует Марте Олсбю-Ройзеланд из Норвегии. Динара Алимбекова — седьмая, Елена Кручинкина — 21-я, Ирина Кривко — 36-я, Анна Сола — 40-я.
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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