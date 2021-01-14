Экхофф выиграла спринтерскую гонку в Оберхофе, Алимбекова - 12-я

Источник материала: Tut.by

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

Экхофф допустила 1 (0+1) промах и на девять секунд опередила итальянку Доротею Вирер (0+0).

Третьей стала Лиза Тереза Хаузер (0+0) из Австрии.

Лучшей из белорусок сегодня была Динара Алимбекова (1+0), которая завершила гонку на 12-м месте. Елена Кручинкина (0+2) стала 22-й, Анна Сола (3+1) — 44-й, Ирина Кривко (1+3) — 67-й.

Отметим, что Сола при этом показала шестое время по лыжному ходу.

В общем зачете лидирует Марте Олсбю-Ройзеланд из Норвегии. Динара Алимбекова — седьмая, Елена Кручинкина — 21-я, Ирина Кривко — 36-я, Анна Сола — 40-я.