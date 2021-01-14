«Минчанка» перенесла два домашних матча. Когда состоятся волейбольные поединки?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Волейбольный клуб Минск объявил об изменениях в расписании «Минчанки». Два домашних матча в рамках российской суперлиги перенесены на неопределенный срок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Планировалось, что 17 января белорусская команда примет «Енисея», а 20-го – «Уралочку». Однако у этих команд возникли технические трудности с выездом в Минск. Поэтому ближайший домашний поединок «горожанок» – встреча с «Липецком» 23 января.



В то же время стали известны даты перенесенных матчей 5 и 18 тура: 9 и 10 марта подопечные Станислава Саликова сыграют с «Динамо-Метар».