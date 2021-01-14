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«Неоценимый вклад в историю национальной культуры». Александр Лукашенко направил соболезнования близким Леонида Щемелёва
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Соболезнование родным и близким народного художника направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что Леонид Щемелев воспитал несколько поколений талантливой молодежи и стал примером самоотверженного служения искусству и своей стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Неоценимый вклад в историю национальной культуры». Александр Лукашенко направил соболезнования близким Леонида Щемелёва
Новости Беларуси. Соболезнование родным и близким народного художника направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава...
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