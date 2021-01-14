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В Минской области задержали наркокурьеров, им грозит до 20 лет тюрьмы

14.01.2021 18:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области задержаны два наркокурьера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ими оказались безработные 20-летние жители Минска. У парней изъяли почти 200 граммов психотропного вещества.

В Минской области задержали наркокурьеров, им грозит до 20 лет тюрьмы

Большую партию наркотиков, оставленную поставщиком для дальнейшей реализации, молодые люди забрали из тайника в лесном массиве под Минском. Задержанные последние три месяца работали курьерами в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков. При обыске квартиры преступников обнаружили весы, изоленту и полиэтиленовые пакеты.

В Минской области задержали наркокурьеров, им грозит до 20 лет тюрьмы

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минской области задержаны два наркокурьера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ими оказались безработные 20-летние жители Минска. У парней...
 
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