|
Потрясающая снежная зима вокруг света в фотографиях
14.01.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Снегопад приносит и радость, и несчастье. Для кого-то крупные снежинки, падающие с неба, это повод сделать чудесные фото, покататься на лыжах, слепить снеговика. А для кого-то — нарушение привычного ритма жизни, стояние в пробках, сбои в работе коммунальных служб.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как встречают настоящую снежную зиму жители разных стран мира.
Также на Sputnik:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима в этом году необычно снежная. Удивительно, что снег выпал даже в тех городах и странах, где его не видели десятки лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)