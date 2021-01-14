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Потрясающая снежная зима вокруг света в фотографиях

14.01.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Снегопад приносит и радость, и несчастье. Для кого-то крупные снежинки, падающие с неба, это повод сделать чудесные фото, покататься на лыжах, слепить снеговика. А для кого-то — нарушение привычного ритма жизни, стояние в пробках, сбои в работе коммунальных служб.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как встречают настоящую снежную зиму жители разных стран мира. 

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Зима в этом году необычно снежная. Удивительно, что снег выпал даже в тех городах и странах, где его не видели десятки лет.
 
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