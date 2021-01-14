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«Белсоюзпечать» отказалась продавать независимую газету «Новы Час»

14.01.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Белсоюзпечать» отказалась продавать независимую газету «Новы Час»

  • 14.01.2021, 18:17
«Белсоюзпечать» отказалась продавать независимую газету «Новы Час»
иллюстрационное Фото: novychas.by

Ее можно будет получить только по подписке.

Независимое издание «Новы Час» с февраля не будет продаваться в киосках государственной системы печати и распространения «Белсоюзпечать», пишет naviny.by.

«Сегодня во время сдачи очередного номера “Новага Часу” на экспедицию мы случайно узнали, что уже с февраля “Белсоюзпечать” разрывает с нами договор, — сообщила главный редактор газеты Оксана Колб. — Таким образом, с февраля наша газета больше не будет продаваться в киосках. Ее можно будет получить только по подписке. Надеемся, такая возможность до конца июня у наших читателей еще останется».

В торговом отделе РУП «Белсоюзпечать» руководству редакции не стали объяснять причину отказа от распространения. «Так же, как и не могли ответить, направили ли нам специальное письмо с уведомлением о прекращении сотрудничества. И хотя причина эта очевидна, все же хотелось бы увидеть от руководства официальное письмо», — отмечает Колб.

По словам главного редактора, не так давно с торговым отделом РУП «Белсоюзпечать» велись переговоры о том, чтобы увеличить количество экземпляров на распространение, так как с августа 2020-го процент списания газеты значительно снизился, а в Гродненской области был почти нулевой.

Еженедельная газета «Новы Час» принадлежит издательскому унитарному предприятию «Час навінаў». Ее основатель — Минская городская организация общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны». Газета издается с 2009 года по пятницам.

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