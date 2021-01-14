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ОБСЕ по-прежнему готова оказать содействие в разрешении кризиса в Беларуси

14.01.2021 18:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе по-прежнему готова оказать содействие в разрешении кризиса в Беларуси.

Об этом заявила действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде 14 января, представляя на заседании Постоянного совета ОБСЕ приоритеты шведского председательства, сообщает БелаПАН.

ОБСЕ по-прежнему готова оказать содействие в разрешении кризиса в Беларуси

«В случае возникновения кризиса я готова непосредственно быть в контакте со всеми участниками для того, чтобы предложить все возможности ОБСЕ для поиска решений. Я также буду активно использовать формат тройки (представители действующего, предшествующего и будущего председательства. — БелаПАН), чтобы обеспечить политическую преемственность, — сказала Линде. — В связи с этим предложение, озвученное премьер-министром Рамой, о содействии диалогу между правительством и оппозицией в Беларуси в прошлом году остается в силе, если условия для таких переговоров появятся».

Через несколько дней после президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа, действующий на тот момент председатель ОБСЕ премьер-министр Албании Эди Рама направил белорусским властям письмо с просьбой организовать визит для него и будущего председателя организации Анн Линде для встречи с представителями правительства и оппозиции.

В письме Рама подчеркнул, что открытый и конструктивный диалог необходим для того, чтобы Беларусь могла двигаться дальше, и ОБСЕ готова оказать этому содействие.

Позже Рама и Линде направили Александру Лукашенко совместное письмо, в котором вновь предложили властям Беларуси посредничество в разрешении внутриполитического кризиса, а также заявили о готовности приехать в страну, чтобы выслушать мнения о сложившейся ситуации и обсудить насущные вызовы.

Белорусская сторона эти предложения не приняла.

 
 
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Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе по-прежнему готова оказать содействие в разрешении кризиса в Беларуси.
 
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