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Фото: Лилия Шарловская

«Я занимаюсь пиаром, — начала Анна. — Ситуация осталась такой же, как и была ранее. Отмечу, что меня и не должны были предупреждать о несостоявшемся концерте. Концертный директор певца ответственен за это, его не предупредили, что концерта не будет».

«На мой взгляд, эта история должна закончиться полюбовно, — начал Манукян. — Конечно, следовало бы увидеть, какой там у них контракт и условия возврата денежных средств при форс-мажоре, но в пандемию, конечно, нужно быть предельно внимательными к тому, что и на каких условиях подписывается.



Недавно Иосиф Пригожин рассказывал о том, что они с Валерией вернули задаток из-за того, что не состоялся в положенное время концерт. Это пример ответственного поведения. Я понимаю, что у артистов сейчас положение непростое, но все же, если концерт не состоялся в ранее обозначенный срок, то деньги стоило бы вернуть».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Скандал со Стасом Михайловым раскрыл денежную ситуацию в шоу-бизнесе Звезды не хотят работать за половину гонорара: или все деньги, или отмена концерта.

Развязки конфликта междуи казанским концертным директоромпока не случилось. Как рассказала представитель певца Анна Исаева, как-либо комментировать скандал Стас пока не собирается.Напомним, Стас получил задаток за концерт в Татарстане ещё в 2020 году, но из-за пандемии выступление не состоялось. Фарит, который организовывал концерт, захотел вернуть предоплату, сумма составляла более миллиона рублей. Не дождавшись или не захотев ждать возврата, прокатчик подал в суд на музыканта, а концерт отменил. Как уверяют представители певца, Михайлов об этом не знал и планировал выступать в Татарстане в феврале 2021 года, задаток, естественно, не вернул. Теперь ситуацию придётся разрешать в суде..Эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФследит за этой историей. В разговоре с «МК» Манукян упомянул, что некоторые артисты в случае, если концерт отменяют, возвращают задатки.А вот известный промоутер и продюсер Евгений Морозов более подробно объяснил суть конфликта. «Это такое грязное белье, — отметил Морозов. — Ну что ещё сказать. Надо понимать, что артист сам не договаривается о концертах, он вообще ни о чем не договаривается. Прижать его за что-то — невозможно».— Я могу вам так сказать: как Стас мог быть не в курсе? Какой менеджер смог бы общаться с Фаритом Мухамедьяровым без переговоров с артистом? Фарит работает 30 лет в этой индустрии, его знают все звёзды. Фарит никогда не будет общаться с непонятным человеком, каким-то менеджером. В чем ваш вопрос?! Кто виноват? Или как вернуть деньги?— Деньги вернуть нельзя!— Если пространно говорить на эту тему: в ноябре 2019 года ряд артистов отдали свои даты под организацию концертов в 2020 году. Некие промоутеры «заделали» концерты: организовали аренду залов, рекламу, продажу билетов — за этим стоят миллионы. Все эти промоутеры надеялись и всегда надеются только на одно — забрать свои денежные средства от реализации билетов.Дальше концерты были перенесены, сначала их перенесли на осень, потом их перенесли на весну. А я вам так скажу: у меня есть сведения, что ближайшие концерты в хорошем масштабе состоятся не раньше февраля 2022 года. А сегодня заполняемость зала у всех звёзд 25 процентов. Поэтому промоутеры могут предложить выступать артистам за меньшие деньги, либо дождаться лучших времён. Но наших артистов снижение гонораров не устраивает, им неважно, сколько билетов продано, им важно получить своё. Для них: либо весь гонорар, либо отменять концертов. Артисты не хотят «опускаться» по цене.— Сегодня ездить можно только за две копейки! А этого ни один артист не хочет. Но других вариантов нет.