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В Минске за сутки коммунальщики вывезли с улиц более 10 тысяч кубометров снега

14.01.2021 18:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще одна порция снега прибавила работы коммунальщикам. За сутки с городских улиц вывезли свыше 10 тысяч кубометров снега. И уборка продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Задействовано почти 750 единиц техники. Одновременно специалисты заняты очисткой крыш от наледи и сосулек. В Минске также проводят мониторинг уборки территорий.

В Минске за сутки коммунальщики вывезли с улиц более 10 тысяч кубометров снега

Проверки показали, что некоторые объекты торговли и общепита к своим обязанностям относятся недобросовестно. Руководство Минска призывает субъекты хозяйствования уделить больше внимания порядку на прилегающих территориях.

К уборке снега подключилась молодежь. Юноши и девушки присоединяются к челленджу, который стартовал в Гродненской области. Ребята помогают в уборке пожилым и маломобильным минчанам, проживающим в частном секторе. Так, в акции уже приняли участие курсанты военной академии, активисты БРСМ из БНТУ и волонтеры архитектурно-строительного колледжа.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Еще одна порция снега прибавила работы коммунальщикам. За сутки с городских улиц вывезли свыше 10 тысяч кубометров снега. И уборка продолжается,...
 
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