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На «Гродно Азоте» останавливался один из цехов. На предприятии рассказали, что произошло

14.01.2021 19:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Гродно Азоте» 12 января произошла остановка одного из цехов — «Карбамид-3». Об этом сообщает издание завода «Гродненский химик».


Снимок носит иллюстративный характер

— Около 13.30 в результате межфазного короткого замыкания кабеля 6 кВ ввода № 1 подстанции № 94 произошла краткосрочная остановка ряда технологического оборудования цеха «Карбамид-3» с его временной разгрузкой. К 23.00 нагрузка цеха была полностью восстановлена.

На предприятии сообщают, что инцидент не повлиял на выпуск продукции.

 
Теги: Гродно
 
 
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На «Гродно Азоте» 12 января произошла остановка одного из цехов - «Карбамид-3». Об этом сообщает издание завода «Гродненский химик».
 
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