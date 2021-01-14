На «Гродно Азоте» останавливался один из цехов. На предприятии рассказали, что произошло

Источник материала: Tut.by

На «Гродно Азоте» 12 января произошла остановка одного из цехов — «Карбамид-3». Об этом сообщает издание завода «Гродненский химик».



Снимок носит иллюстративный характер

— Около 13.30 в результате межфазного короткого замыкания кабеля 6 кВ ввода № 1 подстанции № 94 произошла краткосрочная остановка ряда технологического оборудования цеха «Карбамид-3» с его временной разгрузкой. К 23.00 нагрузка цеха была полностью восстановлена.

На предприятии сообщают, что инцидент не повлиял на выпуск продукции.