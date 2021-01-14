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В телеграм-канале «невероятных пенсионеров» можно получить онлайн-консультацию врачей

14.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Mедики помогают тем, кто в период пандемии не может попасть на прием к врачу.

Инициатива работает в телеграм-канале: группе невероятных пенсионеров Беларуси Пенсионеры 97%. Инфо

В «Виртуальной поликлинике» на выручку приходят медики «Белого Щита», помогая невероятным мудрым белорусам в формате онлайн-консультации.

Отмечается, что не каждый вопрос может быть решен онлайн, но очень многие ситуации медики «Белого Щита» помогают разрешить.

 
 
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Медики помогают тем, кто в период пандемии не может попасть на прием к врачу.
 
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