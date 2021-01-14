Цифра дня. Новые размеры штрафов за «флаг на балконе»

Источник материала: Салiдарнасць

Лукашенко подписал Кодексы по вопросам административной ответственности.





Фото Белсат

По информации Пула Первого, их планируется ввести в действие уже с 1 марта. В документе предусмотрена ответственность «за использование запрещенной символики», сообщает телеграм-канал Лукашенко.

За флаг на балконе, например, штраф: до 580 BYN для физлиц и до 1740 BYN для юрлиц.

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Законы пока официально не опубликованы, поэтому непонятно, что имеется в виду под понятием «запрещенная символика». Onliner по этому поводу обратился в пресс-службу Лукашенко, однако там пояснить, что подразумевает под собой «запрещенная символика», не смогли, предложив написать официальный запрос.

В настоящее время «запрещенная символика» указана в постановлении МВД, где перечислены в основном нацистские символика, свастика, эмблемы и атрибуты.

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