ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Леди Гага исполнит гимн США на инаугурации Байдена

14.01.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Леди Гага и Дженнифер Лопес споют на инаугурации Джо Байдена на следующей неделе, пишет ABC News со ссылкой на Комитет по инаугурации.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Инаугурация Байдена приближается: в Вашингтоне ввели ЧС

Леди Гага исполнит национальный гимн США после того, как Байден примет присягу. Это не первый случай, когда певица участвует в политических мероприятиях: накануне выборов она присутствовала на акциях в поддержку Байдена.

На инаугурации Дональда Трампа в 2017-м гимн Штатов исполняла певица Джеки Иванко, Барака Обамы в 2013-м – Бейонсе, а в 2009-м (первый срок) – группа Sea Chanters, музыканты Морского флота США. До этого Джордж Буш-младший доверил военнослужащим исполнение гимна на двух церемониях инаугурации.

Кого еще можно будет услышать на церемонии?

Начнется инаугурация с обращения католического священника Лео О'Донована, который является давним другом Байдена и его семьи.

В церемонии также примет участие Международная ассоциация пожарных – профсоюз, который давно поддерживает Байдена.

© REUTERS / MIKE SEGAR
Гости инаугурации Байдена останутся без обеда

Обычно день инаугурации завершается множеством балов с участием известных исполнителей. Но команда Байдена планирует выпустить программу в прайм-тайм, в которой будут сочетаться живые концерты и записанные выступления в нескольких знаковых для страны местах.

Полуторачасовую программу под названием "Celebrating America" будет вести актер Том Хэнкс.

Ранее действующий президент Дональд Трамп заявлял, что не планирует присутствовать на инаугурации своего преемника. Он может стать первым с 1869 года главой государства, который не придет церемонию.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начнется церемония инаугурации с обращения католического священника Лео О'Донована, который является давним другом Байдена и его семьи.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску прайшла жаночая акцыя пратэсту, адну ўдзельніцу затрымалі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by