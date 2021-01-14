Леди Гага исполнит гимн США на инаугурации Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Леди Гага и Дженнифер Лопес споют на инаугурации Джо Байдена на следующей неделе, пишет ABC News со ссылкой на Комитет по инаугурации.

Леди Гага исполнит национальный гимн США после того, как Байден примет присягу. Это не первый случай, когда певица участвует в политических мероприятиях: накануне выборов она присутствовала на акциях в поддержку Байдена.

На инаугурации Дональда Трампа в 2017-м гимн Штатов исполняла певица Джеки Иванко, Барака Обамы в 2013-м – Бейонсе, а в 2009-м (первый срок) – группа Sea Chanters, музыканты Морского флота США. До этого Джордж Буш-младший доверил военнослужащим исполнение гимна на двух церемониях инаугурации.

Кого еще можно будет услышать на церемонии?

Начнется инаугурация с обращения католического священника Лео О'Донована, который является давним другом Байдена и его семьи.

В церемонии также примет участие Международная ассоциация пожарных – профсоюз, который давно поддерживает Байдена.

Обычно день инаугурации завершается множеством балов с участием известных исполнителей. Но команда Байдена планирует выпустить программу в прайм-тайм, в которой будут сочетаться живые концерты и записанные выступления в нескольких знаковых для страны местах.

Полуторачасовую программу под названием "Celebrating America" будет вести актер Том Хэнкс.

Ранее действующий президент Дональд Трамп заявлял, что не планирует присутствовать на инаугурации своего преемника. Он может стать первым с 1869 года главой государства, который не придет церемонию.