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Прейгерман: импичмент Трампу, месть элит и прощание с Филаретом

14.01.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

– Александр Лукашенко заявил о незыблемости права на охрану здоровья в Беларуси; 

© CC BY 3.0 / DenTVinform / Андрей Фурсов
Фурсов объяснил, почему Байден победил Трампа "не по очкам, а нокаутом"

– попытка вынести импичмент Трампу: месть и назидание уязвленных элит;

– VI Всебелорусское народное собрание: планы, смыслы и будущие решения;

Беларусь прощается с митрополитом Филаретом;

– Американское Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) в среду, 13 января, призвало компанию Tesla отозвать 158 тыс. автомобилей из-за проблем в работе сенсорных дисплеев.

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием политического эксперта, директора Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгения Прейгермана смотрите на Sputnik Беларусь.

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На радио Sputnik Беларусь ― обзор актуальных событий недели в итоговой программе "Горизонт событий" с участием специального гостя, директора Совета по международным...
 
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