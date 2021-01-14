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Прейгерман: импичмент Трампу, месть элит и прощание с Филаретом
14.01.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
– Александр Лукашенко заявил о незыблемости
– попытка вынести
– VI Всебелорусское народное собрание:
–
– Американское Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) в среду, 13 января, призвало
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием политического эксперта, директора Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгения Прейгермана смотрите на Sputnik Беларусь.
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На радио Sputnik Беларусь ― обзор актуальных событий недели в итоговой программе "Горизонт событий" с участием специального гостя, директора Совета по международным...
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