Уходим в минус: морозы в Беларуси усиливаются

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Морозная погода ожидается в Беларуси в ближайшие трое суток: ночью температура воздуха будет опускаться ниже –20°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, погодные условия в стране в последующие несколько дней будут определять холодные воздушные массы, идущие с севера.

Так, в пятницу 15 января днем местами пройдет небольшой снег, в течение суток температура воздуха составит от –13 до –19°С, на юго-западе республики – –9..–12°С.

В субботу 16 января на территорию Беларуси продолжат поступать арктические воздушные массы с севера европейской части России: ночью при прояснениях ожидается до –25°С, днем – от –13 до –20°С.

В последний день недели тоже будет морозно: ночью – до –25°С, а при до –29°С, днем температура воздуха будет находиться в пределах от –14 до –19°С.