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Уходим в минус: морозы в Беларуси усиливаются
14.01.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв – Sputnik. Морозная погода ожидается в Беларуси в ближайшие трое суток: ночью температура воздуха будет опускаться ниже –20°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik / Александр Кряжев
По информации синоптиков, погодные условия в стране в последующие несколько дней будут определять холодные воздушные массы, идущие с севера.
Так, в пятницу 15 января днем местами пройдет небольшой снег, в течение суток температура воздуха составит от –13 до –19°С, на юго-западе республики – –9..–12°С.
В субботу 16 января на территорию Беларуси продолжат поступать арктические воздушные массы с севера европейской части России: ночью при прояснениях ожидается до –25°С, днем – от –13 до –20°С.
В последний день недели тоже будет морозно: ночью – до –25°С, а при до –29°С, днем температура воздуха будет находиться в пределах от –14 до –19°С.
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Самая холодная ночь ожидается в республике в воскресенье 17 января – температура опустится до –29°С.
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