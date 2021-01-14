В Беларуси существенно сдулся рынок новых автомобилей

Белорусские автодилеры сократили продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в 2020 году на 18% — до 53,5 тысячи единиц, сообщили члены правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) на пресс-конференции 14 января в Минске.



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«Итоги 2020 года нас не очень-то радуют, потому что предыдущий год, когда было продано 65 тысяч автомобилей, давал нам определенные надежды. В минувшем году — 53,5 тысячи, безусловно, это падение», — сказал гендиректор БАА Александр Сидоревич.

По его словам, в течение года фиксировались всплески продаж. «Например, мартовский всплеск был максимально рекордным, мы сами были удивлены этому событию. Однако в мае продажи начали снижаться. И к концу года по продажам мы фактически сравнялись с показателем 2018 года. По нашим оценкам, емкость рынка сегодня, как минимум, вдвое выше, но что имеем, то имеем», — отметил Сидоревич.

«По-прежнему в структуре продаваемых автомобилей автомобили российского производства составляют 70,22%. С 10% до 17% выросли продажи белорусского производства (Geely) и около 13% делят между собой чистый импорт и импорт через Россию», — дополнил гендиректор БАА.

Как следует из подготовленной БАА презентации, по объемам продаж из 34 представленных в Беларуси автомобильных брендов в пятерку лидеров по итогам года вошли LADA (10.342 автомобиля), Geely (9.200), Renault (6.892), Volkswagen (5.538) и Kia (3.742).

«Что касается сегмента легковой техники, то падение составило примерно четверть от уровня прошлого года. На фоне авторынков других стран это падение выглядит более скромным и менее трагичным. Мы даже были немножко удивлены тому, что у граждан хватило ресурсов на приобретение этих автомобилей, а у банков и лизинговых компаний — на финансирование этих покупок. Ведь последние годы рынок продаж автомобилей на 60% формируется с помощью финансовых инструментов — кредитов и лизинга», — отметил председатель правления БАА Сергей Михневич.

По его словам, падение продаж во второй половине года связано с пандемией и ограничением кредитования.

«Этот фактор будет влиять на ситуацию и в 2021 году. Мы строим свои планы на этот год в четкой взаимосвязи с общей экономической ситуацией в стране. Как будет развиваться экономика, в том же направлении будет развиваться и автомобильный рынок. Дилеры оценивают ситуацию очень осторожно, и прогнозы строить очень сложно», — сказал председатель правления БАА.