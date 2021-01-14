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В Беларуси продлили мораторий на рост базовой арендной величины. Что это дает бизнесу?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Период льготной аренды за пользование недвижимым имуществом продлен до 1 апреля 2022 года. Мораторий на рост арендной платы введен указом Президента № 512, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запрещено увеличивать платежи за пользование недвижимым имуществом в госсобственности, в уставных фондах которых более 50 % акций принадлежат государству. Также документ предусматривает новую отсрочку оплаты указанных платежей до 30 июня 2021 года. До этого времени субъекты хозяйствования должны оплатить рассрочку, а срок оплаты текущей арендной платы будет перенесен на вторую половину года.
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Новости Беларуси. Период льготной аренды за пользование недвижимым имуществом продлен до 1 апреля 2022 года. Мораторий на рост арендной платы введен указом...
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