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Новые правила проведения акций и распродаж ввели в Беларуси. Как это будет работать?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В стране ввели новые правила проведения акций и распродаж, изменили и так называемые честные ценники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помните, на них еще цена указана за полный литр или килограмм? Начать продавать новый товар с распродажи нельзя, указывать нужно минимум две цены: со скидкой и без нее. При этом самым большим шрифтом на ценнике должна быть указана цена без скидки.
Со 2 апреля «честная цена» цена за килограмм или литр продукта на ценнике должна стать виднее и быть максимум вдвое меньше цены за единицу товара.
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Новости Беларуси. В стране ввели новые правила проведения акций и распродаж, изменили и так называемые честные ценники, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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