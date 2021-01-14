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Новые правила проведения акций и распродаж ввели в Беларуси. Как это будет работать?

14.01.2021 19:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стране ввели новые правила проведения акций и распродаж, изменили и так называемые честные ценники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помните, на них еще цена указана за полный литр или килограмм? Начать продавать новый товар с распродажи нельзя, указывать нужно минимум две цены: со скидкой и без нее. При этом самым большим шрифтом на ценнике должна быть указана цена без скидки.

Со 2 апреля «честная цена» цена за килограмм или литр продукта на ценнике должна стать виднее и быть максимум вдвое меньше цены за единицу товара.

Больше новостей экономики за 14 января здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В стране ввели новые правила проведения акций и распродаж, изменили и так называемые честные ценники, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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