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Появился драматичный клип на песню Змитра Войтюшкевича

14.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Появился драматичный клип на песню Змитра Войтюшкевича

  • 14.01.2021, 19:20
Появился драматичный клип на песню Змитра Войтюшкевича

Песня посвящена отважным девушкам и женщинам Беларуси.

Появился драматичный клип на романтичную песню Змитра Войтюшкевича. Она называется "Неверагоднасць" и написана на стихотворение Никиты Найденова. Главная героиня клипа — модель и стилистка Александра Воробьева. Фотографию ее задержания в прошлом году на Женском марше сравнивали с работами журнала Vogue.

"Это стихотворение и песня — попытка выразить восхищение отважными девушками и женщинами Беларуси, — говорит Найденов. — Здесь заложены образы конкретных личностей, но в 2020-м появилось столько невероятных фигур, что героинями можно считать большинство белорусок".

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Песня посвящена отважным девушкам и женщинам Беларуси.
 
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