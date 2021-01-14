Источник материала: Хартия'97

Белорусские предприятия все больше залезают в долги 14.01.2021, 19:12

Четверть предприятий — устойчивые банкроты, и им ничто не поможет.

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в январе-ноябре 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019-го увеличилось с 938 до 1.154 (на 23%), их удельный вес — с 13,9 до 17,1%, передает naviny.media .

Как отмечает Белсат, чистая прибыль организаций на 1 декабря составила 5 млрд 811,4 млн рублей (на 44,8% меньше).

Прибыль до налогообложения составила 8 млрд 66,4 млн (-37,9%). Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил 8 млрд 120,1 млн рублей против убытка в 212,4 млн рублей за январь—ноябрь 2019 года.

Прибыль от реализации выросла на 13,8% до 17 млрд 961,9 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,8 и 9,7% соответственно (в январе—ноябре 2019 года — 7,3 и 9%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 230 млрд 492,5 млн рублей (+6,2%). При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 5,3% до 184 млрд 341,9 млн рублей.

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