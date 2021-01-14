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Леди Гага споет гимн США на инаугурации Байдена

14.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Леди Гага споет гимн США на инаугурации Байдена

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  • 14.01.2021, 19:04
Леди Гага споет гимн США на инаугурации Байдена
Джо Байден и Леди Гага
фото: Twitter

Певица выразила поддержку кандидату от Демократической партии на выборах.

Комитет по инаугурации избранного президента США Джо Байдена анонсировал список участников церемонии, согласно которому гимн США в этот раз исполнит популярная певица Леди Гага, сообщается на официальном сайте организаторов церемонии.

Певица выразила поддержку кандидату от Демократической партии на выборах.

На мероприятии популярные исполнители споют не только гимн США. С номерами также выступят певица Дженнифер Лопез и экс-солист группы N-Sync Джастин Тимберлейк. У Трампа выступали менее известные певцы и группы — в том числе участница шоу талантов Джеки Иванко. На инаугурации же Обамы пели Бейонсе и Арета Франклин.

Байден вступит в должность 20 января и станет 46-м президентом Соединенных Штатов. Его инаугурация состоится у здания Капитолия в Вашингтоне, где обычно собираются тысячи людей.

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Певица выразила поддержку кандидату от Демократической партии на выборах.
 
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