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До -22°С ожидается в Беларуси в пятницу
Источник материала: Хартия'97
До -22°С ожидается в Беларуси в пятницу
Пройдет небольшой снег.
Небольшой снег и до 22 градусов мороза ожидается в Беларуси 15 января, сообщили
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, а днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит минус 13-19 градусов, местами - 20-22 градуса мороза, в юго-западных районах Беларуси будет минус 9-12 градусов.
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