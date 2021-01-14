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Байден предложит раздать каждому американцу по $1400

14.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден предложит раздать каждому американцу по $1400

  • 14.01.2021, 19:35
Байден предложит раздать каждому американцу по 00
фото: angela weiss/afp

Пакет экономических стимулов будет призван дать толчок экономике в условиях пандемии COVID-19.

Новоизбранный президент США Джо Байден выступит сегодня с предложением о новом пакете экономических стимулов на сумму свыше $1,5 трлн. Пакет будет призван дать толчок экономике в условиях пандемии COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Пакет стимулов включает выплаты в $1400 для большинства граждан США. Во многом акцент будет сделан на помощь сообществам меньшинств.

"Я думаю, вы увидите настоящий акцент на недостаточно обслуживаемых сообществах, в которых предстоит много тяжелой работы", – заявил источник, знакомый с предложением Байдена.

21 декабря Лидеры палаты представителей и сената США согласовали второй пакет поддержки экономики. Он включал стимулирующие чеки по $600 для большинства граждан США. Выплаты в $600 действующий президент США Дональд Трамп называл "смехотворными" и требовал из увеличить до $2000.

29 декабря палата представителей Конгресса США решила увеличить выплаты американцам до $2000.

8 января Байден заявил, что готовит пакет помощи на "триллионы долларов", который увеличит до $2000 выплаты для американцев. Он также обещал выделить "миллиарды долларов", чтобы избежать увольнения госсотрудников.

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Пакет экономических стимулов будет призван дать толчок экономике в условиях пандемии COVID-19.
 
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