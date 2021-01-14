|
Байден предложит раздать каждому американцу по $1400
Источник материала: Хартия'97
Байден предложит раздать каждому американцу по $1400
Пакет экономических стимулов будет призван дать толчок экономике в условиях пандемии COVID-19.
Новоизбранный президент США Джо Байден выступит сегодня с предложением о новом пакете экономических стимулов на сумму свыше $1,5 трлн. Пакет будет призван дать толчок экономике в условиях пандемии COVID-19,
Пакет стимулов включает выплаты в $1400 для большинства граждан США. Во многом акцент будет сделан на помощь сообществам меньшинств.
"Я думаю, вы увидите настоящий акцент на недостаточно обслуживаемых сообществах, в которых предстоит много тяжелой работы", – заявил источник, знакомый с предложением Байдена.
21 декабря Лидеры палаты представителей и сената США согласовали второй пакет поддержки экономики. Он включал стимулирующие чеки по $600 для большинства граждан США. Выплаты в $600 действующий президент США Дональд Трамп называл "смехотворными" и требовал из увеличить до $2000.
29 декабря палата представителей Конгресса США решила увеличить выплаты американцам до $2000.
8 января Байден заявил, что готовит пакет помощи на "триллионы долларов", который увеличит до $2000 выплаты для американцев. Он также обещал выделить "миллиарды долларов", чтобы избежать увольнения госсотрудников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пакет экономических стимулов будет призван дать толчок экономике в условиях пандемии COVID-19.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)