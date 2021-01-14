Лукашенко и Фазель. История одной дружбы в фотографиях, подарках и цитатах

Источник материала: Салiдарнасць

От Нагано-1998 до Минска-2021.





Тут и далее фото president.gov.by

Пока глава Международной федерации хоккея Рене Фазель продолжает оправдываться за свой визит в Минск, а Александр Лукашенко винит «наших беглых» за то, что те обрушились на «лучших наших друзей», вспомним, с чего начиналась их дружба.

1998

Впервые Лукашенко и Фазель встретились в японском Нагано на зимней Олимпиаде-98. Туда белорусский руководитель прилетел со скандалом — японские власти отказали ему в официальном приеме, в итоге он прилетел без приглашения .

Подробностей той встречи и знакомства в прессе не так и много.

2008





Фото: president.gov.by

О встрече в Нагано спустя десять лет рассказал Фазель, приехавший в Минск лично поблагодарить Лукашенко.

— С Лукашенко я впервые встретился в 1998 году на зимней Олимпиаде в Нагано. Одна из причин, почему я здесь, — сказать спасибо за то, что он сделал для хоккея за последние 10 лет. Меня так учили: надо уважать и говорить спасибо, — заявил швейцарец журналистам в марте 2008-го.

В Минске он был награжден орденом Национального олимпийского комитета Беларуси. Принимая награду, он признался Лукашенко:

— Я всегда был под впечатлением от вашей любви к хоккею. Я знаю, как много вы сделали для этого вида спорта.

В том же году на ветеранском матче памяти советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова Лукашенко подарил Фазелю клюшку.

2012

Рене Фазель отбивается от атак западных политиков, призывавших не проводить чемпионат мира в стране «брутального белорусского диктатора Лукашенко».

— Мы находимся в стороне от политических дискуссий, — отвечал тогда знакомыми нам сегодня словами глава IIHF.

2014





В 2014-м Фазель подарил Лукашенко шайбу, привезенную из олимпийского Сочи

В марте 2014-го Лукашенко не жалел слов благодарности в адрес швейцарца за «мужество, которое он лично и Международная федерация хоккея проявили в отношении Беларуси и чемпионата мира, который будет проведен в Минске»:

— Я очень хорошо знаю, какое было давление на Международную федерацию. И вы сами испытывали такое же давление. У нас хоккеисты просто гордятся президентом Международной федерации хоккея: видите, вот это настоящий мужик, сказал, что спорт вне политики — значит, вне политики, принято решение в Минске проводить чемпионат — значит, будем проводить в Минске. (…) И как бы ни давили, я откровенно говорю, даже засомневался, когда было жуткое давление: думаю, неужели Рене сдастся, отойдет от этих позиций, но выдержал. Я тебе очень благодарен за это.





Во время посещения матча чемпионата мира между сборными Канады и Швеции, Минск, 2014-й. Тогда Фазель не считал такое фото игрой с огнем

Глава IIHF развеял сомнения встречными словами:

— Вы упомянули о давлении, которое оказывалось на федерацию и на вас. Должен признать, такое давление было со стороны определенных людей на нашу федерацию. Однако мы считаем, что: спорт — это спорт, политика — это политика. Наша позиция однозначна: мы отделяем спорт от политики, — и она осталась неизменна.

В сентябре 2014-го Рене Фазель был награжден орденом Дружбы народов за подготовку и проведение ЧМ-2014 по хоккею в Минске.

2016

И снова встреча в Минске, на которой обсуждались проблемы развития белорусского хоккея, а также возможности проведения в будущем чемпионата мира в Минске. В частности, Фазель заявил тогда, что Международная федерация хоккея всерьез рассматривает возможность проведения в Беларуси ЧМ в 2021 или 2022-м.

2020





Лукашенко и Фазель обсудили в Минске вопросы ЧМ-2021, а за одно поговорили и о Рождественском турнире, в котором оба приняли участие.

Фазель назвал турнир «одним из крупнейших любительских чемпионатов мира» и похвалил Лукашенко за один из игровых эпизодов:

— Это было очень здорово. Вы держитесь на льду гораздо лучше, чем я, потому что я упал.

Спустя год слова о падении звучат метафорично.