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"Каждый день" — сайт с хроникой белорусских протестов

14.01.2021 19:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появился сайт "Каждый день" с хроникой белорусских протестов 2020-го.



Проектом занимается команда платформы "Голос" и другие волонтеры. Пользователям предлагается выбрать дату и посмотреть, что в тот день произошло — тексты, фото, видео, передает "Еврорадио".

В перспективе "Каждый день" планирует развиваться за счет контента от своих пользователей, делать тематические подборки, добавить интерактива.
 
 
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Появился сайт "Каждый день" с хроникой белорусских протестов 2020-го.
 
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