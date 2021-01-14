Новый миллиардер появился в мире

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Основатель электронной платежной системы PayPal Макс Левчин стал миллиардером после эмиссии акций стартапа Affirm, сообщил журнал Forbes.

Американское издание оценило состояние уроженца Украины в 2,7 миллиарда долларов США.

В список миллиардеров 45-летний Левчин попал в первый раз. Накануне акции частично принадлежащей ему Affirm (11%) после появления на бирже Nasdaq выросли в цене в 2,5 раза, а капитализация компании увеличилась до 23,6 миллиарда долларов.

Сервис Affirm был запущен в 2012 году: с его помощью можно оформить рассрочку при онлайн-покупках. Стартап сотрудничает с тысячами продавцов и брендов, в том числе Walmart, Adidas и Dyson. Компания получает проценты примерно с половины транзакций, но большинство ее доходов – это выплаты продавцов.