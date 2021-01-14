"Похожа на Решетову": Тимати показал новую девушку

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский певец Тимати заинтриговал поклонников: после слухов о воссоединении с бывшей избранницей рэпер неожиданно показ новую подругу-барбера.

После разрыва с моделью Анастасией Решетовой, Тимати стал героем реалити-шоу "Холостяк" и улетел в Дубаи. После завершения съемок музыкант решил остаться в теплых краях и даже перевез туда экс-избранницу с сыном. Поклонники сразу же заподозрили, что Тимати вернулся в семью, но рэпер решил развеять эти слухи.

В своем Instagram Тимати показал интересные кадры, на которых появился вместе с новой девушкой. Оказалось, что яркая брюнетка – личный парикмахер артиста Алина Артыкова.

Поклонников смутило слишком пикантное общение между артистом и работницей модного салона: Тимати назвал Артыкову "самым красивым барбером", одарил множеством комплиментов, а после проводил домой.

На видео видно, что девушка вовсю кокетничает со звездным клиентом: парикмахер кружилась, строила глазки и маняще улыбалась на камеру.

Неприкрытый флирт бывшего Black Star вызвал бурную реакцию среди пользователей социальных сетей. Артыкову начали сравнивать с Решетовой, а Тимати назвали "любителем одного типажа женщин".

Напомним, что недавно экс-возлюбленная Тимати спровоцировала слухи о воссоединении с ним, показав роскошный букет цветов.

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