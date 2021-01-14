ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Похожа на Решетову": Тимати показал новую девушку

14.01.2021 19:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский певец Тимати заинтриговал поклонников: после слухов о воссоединении с бывшей избранницей рэпер неожиданно показ новую подругу-барбера. 

© Sputnik / Евгений Одиноков
Придется выйти в окно: экс-избранница Тимати высказалась о его новой пассии

После разрыва с моделью Анастасией Решетовой, Тимати стал героем реалити-шоу "Холостяк" и улетел в Дубаи. После завершения съемок музыкант решил остаться в теплых краях и даже перевез туда экс-избранницу с сыном. Поклонники сразу же заподозрили, что Тимати вернулся в семью, но рэпер решил развеять эти слухи.

В своем Instagram Тимати показал интересные кадры, на которых появился вместе с новой девушкой. Оказалось, что яркая брюнетка – личный парикмахер артиста Алина Артыкова.

Поклонников смутило слишком пикантное общение между артистом и работницей модного салона: Тимати назвал Артыкову "самым красивым барбером", одарил множеством комплиментов, а после проводил домой.

На видео видно, что девушка вовсю кокетничает со звездным клиентом: парикмахер кружилась, строила глазки и маняще улыбалась на камеру.

Неприкрытый флирт бывшего Black Star вызвал бурную реакцию среди пользователей социальных сетей. Артыкову начали сравнивать с Решетовой, а Тимати назвали "любителем одного типажа женщин".

Напомним, что недавно экс-возлюбленная Тимати спровоцировала слухи о воссоединении с ним, показав роскошный букет цветов.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный герой нового сезона "Холостяка" спровоцировал слухи об очередном романе: музыкант весело провел время в обществе яркой брюнетки.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Каждый день" — сайт с хроникой белорусских протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by