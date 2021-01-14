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Медицина будущего: в работу системы здравоохранения Беларуси внесут изменения
14.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси впервые за 10 лет вносят изменения в закон о здравоохранении. Эта тема была центральной на заседании у Александра Лукашенко. По его словам, подходы к оказанию медпомощи изменились. Перемены необходимы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
В этом центре всего 15 коек и три хирурга. За год они проводят почти полторы тысячи операций. Пациентов ставят на ноги за несколько дней. Долечиваются дома, их наблюдают амбулаторно в местной поликлинике. Здоровью это не вредит и экономит бюджетные деньги.
Показаний к «быстрым» операциям много: грыжи, варикоз, косметические процедуры. Этот малоинвазивный центр работает 12 лет, в Минске подобных уже два. Президент говорит: подходы к оказанию медпомощи за эти годы изменились: новые технологии, оборудование, методы. Пора пересмотреть и подходы.
Закон о здравоохранении
Президент подчеркнул: как бы ни менялись формы, в центре внимания медиков должен оставаться человек, и потребовал обратить внимание на то, без чего сложно сохранить здоровье людей – развитие культуры и спорта и экологической безопасности.
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Эта тема была центральной на заседании у Александра Лукашенко. По его словам, подходы к оказанию медпомощи изменились.
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