Медицина будущего: в работу системы здравоохранения Беларуси внесут изменения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси впервые за 10 лет вносят изменения в закон о здравоохранении. Эта тема была центральной на заседании у Александра Лукашенко. По его словам, подходы к оказанию медпомощи изменились. Перемены необходимы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

В этом центре всего 15 коек и три хирурга. За год они проводят почти полторы тысячи операций. Пациентов ставят на ноги за несколько дней. Долечиваются дома, их наблюдают амбулаторно в местной поликлинике. Здоровью это не вредит и экономит бюджетные деньги.

«Мы проанализировали, что экономия составляет 350 рублей за одного пациента. В эквиваленте мы подсчитали, что мы экономим за год порядка 250 тысяч долларов США», – рассказал заведующий хирургическим отделением 11-й городской больницы Минска Сергей Коленченко.

Показаний к «быстрым» операциям много: грыжи, варикоз, косметические процедуры. Этот малоинвазивный центр работает 12 лет, в Минске подобных уже два. Президент говорит: подходы к оказанию медпомощи за эти годы изменились: новые технологии, оборудование, методы. Пора пересмотреть и подходы.

«В нашей стране право на охрану здоровья, как вы понимаете, незыблемо. Бесплатное и эффективное лечение в государственных учреждениях здравоохранения должен получать каждый гражданин Беларуси. Государство со своей стороны обязано сохранить условия, чтобы в больнице было современное медицинское оборудование, у врача – средства индивидуальной защиты. А пациент, где бы он ни жил (в столице или в селе), получал ту помощь, в которой нуждается», – отметил Лукашенко.

Закон о здравоохранении решили обновить - сделать упор на качество оказания услуг. Для этого разработали специальную систему оценки. Появится экспертиза для отбора экономически выгодных и безопасных медицинских технологий. Расширятся возможности отделений дневного пребывания. Появится определение «университетская клиника» – когда врачи-практики, преподаватели и студенты медвуза сотрудничают в одной больнице. Пилотный проект уже реализуют в Гродно. Отдельное внимание IT-технологиям в здравоохранении.

«В 2023 году заработает единая платформа системы здравоохранения. Для нас это обмен информации, принятие клинических решений. Туда будет интегрирована медицинская карта, то есть каждый из нас будет иметь свой медицинский кабинет. Это позволит медикам более эффективно обмениваться данными и управлять ресурсами более эффективно», – рассказал министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

Президент подчеркнул: как бы ни менялись формы, в центре внимания медиков должен оставаться человек, и потребовал обратить внимание на то, без чего сложно сохранить здоровье людей – развитие культуры и спорта и экологической безопасности.